La Secretaría de Energía de la Nación autorizó la incorporación de dos nuevos parques solares fotovoltaicos al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), ubicados en las provincias de La Rioja y Mendoza. En conjunto, los emprendimientos sumarán 105,36 megavatios de potencia al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Uno de los proyectos es Arauco Solar V, desarrollado por la empresa Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M. en la provincia de La Rioja. La planta contará con una capacidad instalada de 79,92 megavatios y se conectará a la red nacional a través de las barras de 132 kilovoltios de la Estación Transformadora Arauco II, operada por Transnoa S.A.

El segundo emprendimiento corresponde al parque solar Costa de Araujo, perteneciente a la firma AFR Solar S.A. y ubicado en el departamento de Lavalle, Mendoza. La central funcionará con una potencia autorizada de 25,44 megavatios y se vinculará al sistema eléctrico mediante las barras de 66 kV de la nueva Estación Transformadora Costa de Araujo, bajo jurisdicción de Edem S.A.

La medida fue oficializada este martes mediante las resoluciones 138/2026 y 139/2026 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial.

Según se informó, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) verificó que ambos proyectos cumplen con los requisitos técnicos necesarios para operar dentro del MEM.

En el caso del parque mendocino, la empresa había solicitado inicialmente una potencia superior, aunque finalmente la autorización quedó establecida en 25,44 megavatios.

Las resoluciones también establecen que cualquier sobrecosto o penalidad derivada de eventuales indisponibilidades técnicas deberá ser asumida por las empresas titulares de cada emprendimiento.

Con estas incorporaciones, el sistema eléctrico nacional suma nueva capacidad de generación renovable, en línea con el avance de proyectos vinculados a la energía solar en distintas regiones del país.