El Parque del Lago de Crespo se prepara para convertirse en la meca del motociclismo regional. Los días sábado 6 y domingo 7 de diciembre, la localidad entrerriana albergará la "RidersFest 2025", un evento organizado por "Riders Entre Ríos" que ya tiene confirmada la asistencia de más de 1.000 participantes provenientes de diversas ciudades de Entre Ríos, otras provincias y países vecinos.

La organización del festival destacó que "Crespo ya tiene reservado casi la totalidad de sus hospedajes", un indicador claro del masivo interés que despierta el encuentro y su impacto positivo en la economía local. Se trata de una cita que trasciende el mundo motorizado para convertirse en un motor de desarrollo turístico para toda la región.

Más que motos: una plataforma comunitaria

"La RidersFest es mucho más que un encuentro de motos", adelantaron desde la organización. El festival busca ser una plataforma para llevar la pasión del motociclismo a toda la comunidad, promoviendo esta actividad desde el respeto y las buenas costumbres. La propuesta incluye un espacio de entretenimiento familiar que combina la adrenalina de las dos ruedas con música, gastronomía y actividades para todos los públicos.

Agenda completa y atracciones principales

El sábado 6 de diciembre, el predio abrirá sus puertas a las 13:00 hs y permanecerá activo hasta las 00:00 hs. El domingo 7, la jornada se extenderá de 14:00 hs hasta el cierre del evento.

Expo de marcas y test drives

Una de las grandes novedades es la Mega Exposición de Marcas y Stands, con más de 40 puestos que ofrecerán accesorios, indumentaria y entretenimiento circense. La exposición contará con la presencia de 8 concesionarios oficiales que mostrarán las últimas novedades de marcas líderes como Voge, Kove, Siam, Suzuki, Benelli, Morbidelli y YAMAHA.

Para los más aventureros, se habilitará un sector asfaltado exclusivo para test drives, donde los asistentes podrán experimentar la conducción de las nuevas motos en un circuito controlado y seguro.

Rock y entretenimiento en vivo

La música será otro de los ejes fuertes del festival. Nueve bandas de rock se presentarán a lo largo de los dos días, con el inicio de los shows programado para el sábado a las 18:30 hs. La grilla artística promete mantener el ritmo alto durante todo el fin de semana.

Gastronomía local y familia

El área de food trucks, con 8 unidades mayormente de la zona, junto a 20 emprendedores locales, garantizará una oferta gastronómica variada. La organización dispuso de 3 carpas con capacidad para 400 sillas para que los asistentes puedan disfrutar de las comidas cómodamente. Para los más pequeños, habrá peloteros que asegurarán diversión familiar.

Premios y sorteos

En ambas jornadas se realizarán sorteos con premios de gran valor, destacándose una moto 110 CC 0 km, además de cascos e indumentaria especializada, brindando a los asistentes la oportunidad de llevarse a casa más de buenos recuerdos.

Información de ingreso y promoción

Con un claro enfoque en el acompañamiento familiar, los tickets de entrada están disponibles para la venta online a un valor de $10.000. La promoción del evento contará con el apoyo en redes sociales de influencers destacados del motociclismo como Laurebasti y Con minita en moto, sumando la presencia de otros cuatro invitados especiales que amplificarán la experiencia del festival.