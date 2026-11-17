La Revolución de Haití es el eje del nuevo episodio de «La Historia Contada», el espacio de divulgación histórica conducido por Hugo Schira.

En esta entrega, la propuesta invita a conocer el proceso revolucionario que transformó la historia del continente americano, a través de un recorrido por sus principales acontecimientos, protagonistas y el contexto político y social en el que se desarrolló.

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La revolución haitiana tuvo como punto de partida una rebelión de personas esclavizadas y culminó con la independencia de Haití, convirtiéndose en un acontecimiento fundamental para la historia de América y el Caribe.

A más de dos siglos de aquellos sucesos, el episodio recupera una experiencia que marcó un antes y un después en la lucha por la libertad y la construcción de nuevas naciones.

«La Historia Contada», con Hugo Schira, presenta así una nueva oportunidad para acercarse al pasado y comprender los procesos que dieron forma a nuestra historia.