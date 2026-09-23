La memoria del Carnaval de Paraná tendrá este miércoles 23 de septiembre un nuevo espacio de encuentro. A las 19.30, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, se presentará La República de la Vereda. Memorias del Carnaval paranaense, de Nora Aracil, investigadora y referente vinculada a esta expresión popular de la capital entrerriana.

La publicación reúne historias, documentos, testimonios y experiencias de quienes fueron y son protagonistas del carnaval, con una mirada puesta en la identidad cultural de la ciudad y en el lugar que ocupa esta celebración en la vida de los barrios.

La presentación se realizará en coincidencia con el Día del Comparsero y contará con la participación de integrantes de la Red de Artistas del Carnaval Paranaense y del Museo del Carnaval de Paraná.

La vereda como territorio del carnaval

El título del libro recupera una expresión vinculada al cantautor uruguayo Jaime Roos y a la idea de la vereda como espacio de encuentro y construcción de la vida barrial.

Aracil tomó esa imagen para pensar la historia del carnaval de Paraná desde uno de sus escenarios tradicionales.

“El carnaval acontece en la vía pública”, señaló la investigadora. De allí surgió el nombre La República de la Vereda.

La autora plantea que recuperar esa memoria no implica solamente mirar hacia el pasado, sino también generar herramientas para comprender el presente y pensar el futuro de esta expresión cultural.

“La pregunta es quiénes somos, qué somos, qué entendemos por carnaval y qué carnaval queremos para esta ciudad”, sostuvo.

Más de una década de investigación

El libro es el resultado de más de 12 años de investigación desarrollada por Aracil junto con un equipo de la Escuela de Carnaval.

Durante ese recorrido fueron entrevistadas más de 100 personas, entre dirigentes, directores de comparsas, murguistas, artistas y protagonistas de distintas generaciones.

La investigación permitió reunir relatos y experiencias que posteriormente fueron utilizados en distintos proyectos. El recorrido incluyó la realización de documentales y entrevistas, la creación del Museo del Carnaval y ahora la publicación del libro.

De esta manera, la obra busca preservar voces y recuerdos que forman parte de la historia del carnaval paranaense.

Del archivo al libro

La publicación pudo concretarse a partir de un premio del Fondo Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias (FEICAC), que permitió financiar el diseño y la impresión.

El proyecto suma así un nuevo soporte para el trabajo de recuperación y sistematización de la memoria del carnaval de Paraná.

Presentación con entrada libre

La presentación de La República de la Vereda. Memorias del Carnaval paranaense será este miércoles 23 de septiembre, a las 19.30, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Bv. Racedo 250, Paraná.

La actividad será con entrada libre y gratuita y contará con la participación de referentes y protagonistas vinculados al carnaval de la ciudad.