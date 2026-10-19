La Región Centro debatirá en Paraná sobre producción, infraestructura e inteligencia artificial
Las XI Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad reunirán este martes a los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, junto con empresarios y especialistas nacionales e internacionales. Será la primera actividad en la provincia desde que Rogelio Frigerio asumió la presidencia pro tempore del bloque regional.
El Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná será sede este martes de las XI Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos. La actividad convocará a autoridades provinciales, representantes del sector empresarial y especialistas para analizar los principales desafíos y oportunidades de la región.
La apertura institucional contará con la participación del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. También estarán presentes representantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro y del Foro Empresario Región Centro.
El encuentro marcará la primera actividad en Entre Ríos desde que Frigerio asumió la presidencia pro tempore del bloque regional.
Infraestructura y logística, entre los temas centrales
Uno de los ejes de la jornada será la relación entre infraestructura, logística e integración regional. El panel reunirá a representantes del sector de la construcción, del sistema portuario y de organismos vinculados con la cooperación y el desarrollo.
El debate apuntará a abordar cuestiones estratégicas para mejorar la conectividad y fortalecer la articulación entre las provincias que integran la Región Centro.
Inteligencia artificial e innovación productiva
La agenda también incluirá un espacio dedicado a la innovación y la aplicación de la inteligencia artificial en el sector productivo, con la participación de especialistas de Argentina y Brasil.
Además, se analizará el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y en las transformaciones del mundo del trabajo. Este panel contará con representantes de Entre Ríos y Santa Fe.
Una agenda compartida para el crecimiento
Las jornadas buscarán promover el intercambio entre los gobiernos provinciales, las instituciones y el sector privado, con el objetivo de fortalecer una agenda común de integración, innovación y desarrollo económico.
La convocatoria se enmarca en los desafíos que enfrenta la Región Centro para mejorar su competitividad, impulsar la actividad productiva y consolidar vínculos de cooperación entre las provincias.