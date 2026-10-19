El Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná será sede este martes de las XI Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos. La actividad convocará a autoridades provinciales, representantes del sector empresarial y especialistas para analizar los principales desafíos y oportunidades de la región.

La apertura institucional contará con la participación del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. También estarán presentes representantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro y del Foro Empresario Región Centro.

El encuentro marcará la primera actividad en Entre Ríos desde que Frigerio asumió la presidencia pro tempore del bloque regional.

Infraestructura y logística, entre los temas centrales

Uno de los ejes de la jornada será la relación entre infraestructura, logística e integración regional. El panel reunirá a representantes del sector de la construcción, del sistema portuario y de organismos vinculados con la cooperación y el desarrollo.

El debate apuntará a abordar cuestiones estratégicas para mejorar la conectividad y fortalecer la articulación entre las provincias que integran la Región Centro.

Inteligencia artificial e innovación productiva

La agenda también incluirá un espacio dedicado a la innovación y la aplicación de la inteligencia artificial en el sector productivo, con la participación de especialistas de Argentina y Brasil.

Además, se analizará el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y en las transformaciones del mundo del trabajo. Este panel contará con representantes de Entre Ríos y Santa Fe.

Una agenda compartida para el crecimiento

Las jornadas buscarán promover el intercambio entre los gobiernos provinciales, las instituciones y el sector privado, con el objetivo de fortalecer una agenda común de integración, innovación y desarrollo económico.

La convocatoria se enmarca en los desafíos que enfrenta la Región Centro para mejorar su competitividad, impulsar la actividad productiva y consolidar vínculos de cooperación entre las provincias.