La economía argentina presenta comportamientos diferentes según la región. Mientras algunas zonas muestran un mayor dinamismo de la actividad y mejoras en el empleo, otras atraviesan un escenario de menor crecimiento y deterioro laboral.

Así surge del informe “Drivers regionales de la actividad económica en Argentina”, elaborado por la Universidad Austral con datos disponibles hasta julio de 2026. El trabajo analiza tres regiones vinculadas a actividades productivas con fuerte presencia territorial: la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos; la Región Sur, conformada por Neuquén y Río Negro; y la Región Andina, que incluye a Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan y Catamarca.

Durante los primeros siete meses del año, la actividad de la Región Centro aumentó 1,5% en comparación con el mismo período de 2025. El crecimiento fue similar al registrado por el indicador nacional utilizado como referencia, aunque con diferencias importantes cuando se observa el mercado laboral.

Crece la actividad, pero se deteriora el empleo

El dato más relevante para la Región Centro aparece en el mercado de trabajo. Durante el segundo trimestre de 2026, la tasa de desempleo regional llegó al 10%, luego de aumentar 2,5 puntos porcentuales en un año. Al mismo tiempo, la tasa de empleo cayó 1,1 puntos porcentuales.

El comportamiento contrasta con el de la Región Sur, donde el desempleo bajó al 2,5% y la tasa de empleo aumentó 2,7 puntos porcentuales durante el mismo período.

La diferencia entre ambas regiones alcanza actualmente los 7,5 puntos porcentuales de desempleo. La Región Andina presentó un escenario intermedio. Su desempleo se ubicó en 5,7%, prácticamente sin cambios respecto de un año atrás, aunque la subocupación aumentó hasta el 13,5%.

A nivel nacional, la tasa de empleo fue del 45% y el desempleo alcanzó el 7,9% entre los 31 aglomerados urbanos relevados.

Rosario encabeza el deterioro laboral

Dentro de la Región Centro, el caso más crítico es Gran Rosario. Durante el segundo trimestre de 2026, el desempleo alcanzó el 11,5%, 3,8 puntos porcentuales más que un año atrás. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), se convirtió en la tasa más alta entre los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC.

Además, la tasa de empleo de Gran Rosario cayó 1,9 puntos porcentuales en términos interanuales. El deterioro también se observó en otros grandes centros urbanos de la región. Gran Córdoba registró un desempleo del 10,5%, con una suba de 1,6 puntos porcentuales en un año, mientras que Gran Santa Fe llegó al 8,6%, 3,1 puntos porcentuales por encima del segundo trimestre de 2025.

El Sur muestra otro escenario

La evolución de la Región Sur presenta un contraste marcado. Durante los primeros siete meses de 2026, su actividad económica creció 2,1%, por encima del 1,5% de la Región Centro. En tanto, la Región Andina registró una caída del 2,4%.

El mejor desempeño de la Región Sur también aparece en los indicadores laborales. En particular, Neuquén-Plottier registró un aumento de 3,8 puntos porcentuales en su tasa de empleo, que llegó al 48,9%. En ese aglomerado, el desempleo se ubicó en 3,2%, seis décimas por debajo del nivel registrado un año antes.

El crecimiento pierde velocidad

Más allá de las diferencias entre regiones, el informe identifica una tendencia común: la economía continúa creciendo, pero a un ritmo cada vez menor. Los índices de la Universidad Austral muestran que las tres regiones analizadas mantuvieron una tendencia positiva durante los últimos doce meses, aunque con una desaceleración progresiva.

La Región Sur conserva el mayor dinamismo, mientras que la Región Andina presenta un crecimiento más moderado y la Región Centro muestra una recuperación todavía débil.

En el caso de la región que integra Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, el informe señala que la tendencia volvió a mostrar variaciones positivas después de la contracción registrada entre mediados de 2023 y fines de 2024. Sin embargo, los incrementos todavía se mantienen cerca de cero.

Una economía que no se mueve a la misma velocidad

El estudio de la Universidad Austral busca complementar los indicadores nacionales con una mirada específica sobre las economías regionales. Para elaborar sus Índices Locales de Ciclo Económico (ILCE) se consideran datos vinculados con empleo privado registrado, ventas de combustibles, demanda de electricidad, despachos de cemento, recaudación tributaria y patentamientos.

Los resultados permiten observar que la recuperación económica no tiene la misma intensidad en todo el país. Para Entre Ríos y el resto de la Región Centro, el desafío aparece marcado por una combinación particular: la actividad muestra una recuperación moderada, pero el mercado laboral todavía refleja un deterioro significativo.