El Senado entrerriano avanzó este martes con una nueva jornada de análisis del proyecto de ley de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. La reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos se desarrolló en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno y contó con la participación de especialistas invitados para aportar su visión sobre la iniciativa.

En esta oportunidad expusieron el abogado y exlegislador Raymundo Kisser y el exvocal del Superior Tribunal de Justicia y también exlegislador Emilio Castrillón, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar con una reforma del sistema previsional, aunque plantearon observaciones sobre algunos puntos del proyecto.

Kisser manifestó su respaldo a la iniciativa al considerar que resulta necesario reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones, aunque advirtió que las soluciones deben ser estructurales. "No hay ninguna caja del Estado que no tenga pérdida, pero hay que achicar el déficit", sostuvo.

Sin embargo, cuestionó la declaración de emergencia prevista en el proyecto y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. A su entender, la emergencia debe tener un plazo determinado y una delegación excesiva podría derivar en conflictos judiciales.

Puede interesarte

El exlegislador también se mostró a favor de debatir una actualización de la edad jubilatoria, argumentando que el aumento en la expectativa de vida obliga a revisar el sistema. Además, señaló que algunos regímenes especiales, como el docente y el policial, representan un importante costo para las finanzas provinciales.

Entre sus propuestas, planteó fortalecer el financiamiento de la Caja incorporando mayores aportes de organismos como el EPRE, las cooperativas eléctricas, Sidecreer y las cajas profesionales. Asimismo, expresó reparos respecto al mecanismo de movilidad previsto en el proyecto al considerar que podría terminar "nivelando para abajo" los haberes.

Puede interesarte

Por su parte, Emilio Castrillón centró sus cuestionamientos en la declaración de emergencia, al sostener que "no ganan nada con la emergencia, solo la delegación de facultades". En ese sentido, propuso eliminar ese artículo y avanzar directamente en un proceso de armonización del sistema previsional.

El exmagistrado también pidió conocer con precisión cuál sería el ahorro que generaría la reforma y propuso incorporar una cláusula que garantice expresamente la preservación del 82 por ciento móvil para los jubilados entrerrianos.

Puede interesarte

Además, consideró que el Banco de Entre Ríos podría realizar aportes para contribuir a reducir el déficit generado por un sector de jubilados que no efectúan contribuciones, y opinó que no sería inconveniente equiparar la edad jubilatoria entre hombres y mujeres.

Durante su exposición también formuló observaciones sobre distintos artículos del proyecto, particularmente los incisos C del artículo 3, los incisos C y D del artículo 8, el artículo 13 y el artículo 30, mientras que destacó como positivo el contenido del artículo 12.

El tratamiento de la iniciativa continuará en las próximas reuniones de comisión, donde el Senado seguirá recibiendo opiniones técnicas antes de emitir dictamen sobre una reforma que busca garantizar la sustentabilidad del sistema previsional provincial y que mantiene abierto el debate político y jurídico sobre su alcance.