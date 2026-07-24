El proyecto de ley de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional, impulsado por el Gobierno de Entre Ríos y que ya cuenta con media sanción del Senado, dio este jueves un paso clave en la Cámara de Diputados al obtener dictamen de mayoría en las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Previsión y Seguridad Social.

De esta manera, la iniciativa quedó en condiciones de ser incorporada al orden del día para su tratamiento en el recinto.

Las reuniones fueron presididas por los diputados Bruno Sarubi y Vilma Vázquez, mientras que en la última jornada la conducción estuvo a cargo de la diputada Carola Laner.

El Gobierno defendió la reforma

Durante la primera jornada de análisis, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, fundamentó la necesidad de avanzar con una reforma del sistema previsional provincial.

El funcionario sostuvo que el objetivo central del proyecto no es reducir el déficit de la Caja, sino garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

"Lo que buscamos es asegurar la sustentabilidad técnica del sistema para que pueda seguir jubilando trabajadores en el futuro", afirmó.

Bagnat explicó que la situación actual responde a problemas estructurales acumulados durante años, entre ellos la disminución de aportantes activos, la falta de estudios actuariales, la incorporación de beneficios sin respaldo suficiente y distintos mecanismos que, según indicó, incrementaron el desequilibrio financiero del organismo.

También recordó que la Provincia mantiene una demanda judicial contra el Estado nacional para reclamar fondos previsionales adeudados.

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Gremios expresaron reparos y críticas

La segunda jornada estuvo dedicada a escuchar la posición de sindicatos docentes, estatales, judiciales y viales.

Desde AGMER, su secretario general Abel Antivero cuestionó que la propuesta implique un ajuste sobre los trabajadores y sostuvo que pone en riesgo el principio del 82 % móvil.

En representación de ATE, Esteban Olarán criticó lo que definió como un proceso de armonización con el sistema nacional, mientras que Víctor Sartori advirtió que modificar el cálculo del haber inicial de 10 a 15 años afectará el monto de las futuras jubilaciones.

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, defendió la decisión del gremio de participar de la discusión y valoró las modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo.

"La responsabilidad de quienes representamos a los trabajadores también es sentarnos a discutir", señaló.

También participaron representantes de AMET, AJER, SOEVER, la Asociación del Personal Legislativo, la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos y la vocal de la Caja de Jubilaciones, Claudia Vallori.

Debate político entre oficialismo y oposición

Durante las reuniones también expusieron legisladores de los distintos bloques.

El diputado oficialista Jorge Maier rechazó las críticas sobre un supuesto tratamiento acelerado del proyecto y afirmó que la discusión responde a una necesidad reconocida desde hace varios años.

En tanto, la diputada María Elena Romero insistió en la necesidad de reclamar a la Nación los fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones.

Desde la oposición, el diputado Juan José Bahillo anticipó el rechazo del bloque Más para Entre Ríos y cuestionó especialmente la modificación del cálculo del haber inicial.

"Pasar de tomar los últimos 10 años a los últimos 15 implica una pérdida para los futuros jubilados", sostuvo.

En la misma línea, la diputada María Laura Stratta pidió que el debate se desarrolle con responsabilidad política y respeto hacia todos los sectores involucrados.

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Magistrados y Fiscalía de Estado también opinaron

En la última jornada de trabajo fueron convocados el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Cánepa consideró que la Caja necesita una reforma, aunque expresó objeciones sobre algunos artículos del proyecto. Entre ellas mencionó el plazo de dos años previsto para la emergencia previsional, las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para reglamentar aspectos vinculados al haber inicial y la movilidad, y la posibilidad de jubilaciones de oficio.

Por su parte, Rodríguez Signes repasó la demanda iniciada por Entre Ríos contra el Estado nacional por el financiamiento del sistema previsional y sostuvo que, más allá del reclamo judicial, la Provincia debe avanzar en reformas estructurales para mejorar la sustentabilidad del régimen.

Según explicó, el derecho de Entre Ríos al reclamo de esos fondos ya fue reconocido judicialmente, aunque advirtió que ese proceso no resolverá por sí solo los problemas financieros de la Caja.

El proyecto quedó listo para llegar al recinto

Luego de escuchar a todos los sectores convocados y de un nuevo intercambio entre legisladores oficialistas y opositores, las comisiones emitieron despacho de mayoría.

Con ese paso cumplido, el proyecto de reforma previsional quedó habilitado para ser tratado en una próxima sesión de la Cámara de Diputados, donde se definirá si la iniciativa obtiene sanción definitiva o vuelve al Senado en caso de nuevas modificaciones.