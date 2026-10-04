La Red Cuenca Las Conchas denunció un nuevo episodio de coloración rojiza en el arroyo Crespo y el arroyo Espinillo, en inmediaciones de Crespo. La organización difundió videos y fotografías a través de sus redes sociales y señaló que una situación similar se registra, según indicó, durante octubre desde hace tres años.

Integrantes de la Red recorrieron la zona de descarga de las piletas de tratamiento de la ciudad y registraron la situación. A partir de lo observado, realizaron una presentación ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y señalaron que esperan una respuesta del organismo provincial.

Desde la organización remarcaron que mantienen contacto con autoridades municipales ante este tipo de situaciones y manifestaron su preocupación por posibles episodios de descarga de efluentes hacia los cursos de agua.

El reclamo por los efluentes industriales

En su publicación, la Red Cuenca Las Conchas hizo referencia a la actividad del Parque Industrial de Crespo y sostuvo que ocho industrias vuelcan efluentes previamente tratados al sistema cloacal municipal.

La organización indicó que esos datos surgen de un informe municipal de diciembre de 2025 y afirmó que, de esas ocho empresas, sólo dos contarían con certificados ambientales. A partir de esa situación, reclamó la regularización de las actividades y mayores controles sobre los vertidos.

Estos planteos forman parte de la denuncia realizada por la organización y deberán ser contrastados con la documentación oficial y los organismos competentes.

Reclaman un monitoreo específico de la cuenca

La Red también mencionó un trabajo científico publicado en julio de este año, denominado “Riesgo ecológico de pulsos de efluentes por lluvia en la cuenca de Las Conchas”.

Según la organización, el estudio advierte que los monitoreos convencionales pueden no detectar episodios breves de contaminación cuando se producen descargas intensas asociadas a lluvias y desbordes de sistemas de tratamiento.

En ese sentido, la Red anticipó que solicitará reuniones con las industrias y planteará la implementación de un sistema de monitoreo de la cuenca que permita detectar este tipo de episodios.

“Tenemos las condiciones técnicas y el amor por este territorio para participar de estos procesos”, expresaron desde la organización.

El reclamo pone nuevamente bajo la mirada pública el estado de los arroyos que integran la cuenca de Las Conchas y plantea la necesidad de contar con información ambiental periódica que permita determinar el origen de los episodios registrados y sus posibles efectos sobre los cursos de agua.