La cantante argentina Emilia Mernes generó repercusión en redes sociales luego de compartir un video en el que se la ve probando distintos alimentos típicos de Japón durante su visita al país asiático. La artista mostró sus primeras impresiones al degustar productos tradicionales y virales, dejando ver su lado más espontáneo frente a la cámara.

Durante su recorrido por Kioto y Tokio, la cantante documentó parte de su experiencia gastronómica mientras visitaba una tienda de conveniencia en Kioto. Allí decidió probar algunos de los productos más populares entre turistas y residentes.

“Me encuentro en la ciudad de Kioto, Japón, y me vine a probar algunas cositas virales a una tienda de conveniencia”, explicó al comenzar el video publicado en sus redes sociales.

Entre los alimentos que eligió degustar mencionó un onigiri de atún con mayonesa, un sándwich de huevo, un sándwich de frutilla, un postre de matcha con frutilla, yogur y un smoothie preparado en el momento.

Sus primeras impresiones al probar comida japonesa

El primer producto que probó fue el Onigiri, uno de los snacks más representativos de la gastronomía japonesa, elaborado con arroz moldeado y generalmente envuelto en alga.

“Este será mi almuerzo, así que estoy muy ansiosa por probarlo”, comentó antes de abrir el paquete. Luego de degustarlo, evaluó el sabor con entusiasmo y le otorgó una puntuación de nueve sobre diez.

Otro de los momentos destacados del video fue cuando preparó un smoothie utilizando una máquina del local que mezcla frutas congeladas para obtener una bebida natural.

“Me encantó. La fruta está muy fresca”, señaló la cantante, calificándolo con un puntaje cercano al ocho.

También probó el tradicional sándwich japonés de huevo y mayonesa, muy popular en las tiendas de conveniencia del país. En ese caso, la reacción fue aún más positiva.

“Es buenazo. A este me atrevo a darle un diez. Esto es la excelencia”, afirmó.

Dudas y risas con los postres japoneses

La experiencia también incluyó algunos postres típicos, como los Mochi, elaborados con masa de arroz.

Antes de probarlos, la artista expresó cierta incertidumbre: “Estoy un poco asustada. A mí el matcha me gusta mucho, pero vamos a ver qué onda esto”.

Sin embargo, su reacción no fue tan favorable como con los productos salados. “No me gustó mucho, la verdad. Mucho sabor a masa cruda”, comentó tras probarlos.

Más adelante también degustó otro postre cuyo nombre desconocía y bromeó antes de probarlo: “¿Por qué me expongo a estas cosas?”. En ese caso tampoco quedó convencida por el sabor.

“Nos estafaron”, dijo entre risas mientras le otorgaba un puntaje bajo.

Un viaje entre gastronomía, cultura y moda

El video forma parte de una serie de publicaciones que Emilia compartió durante su viaje por Japón, donde se encuentra junto a su pareja, el rapero Duki, y un grupo de amigos.

En sus redes sociales también mostró recorridos por distintos barrios de Tokio, entre ellos el distrito de Shibuya, famoso por su cruce peatonal y su intensa vida urbana.

Además de probar comida típica, la artista compartió imágenes vinculadas a la cultura japonesa, como experiencias tradicionales relacionadas con la ceremonia del té y la utilización de kimonos.

El viaje se produjo luego de su participación en la Semana de la Moda de Milán y de una estadía previa en Estados Unidos.

Las publicaciones generaron una fuerte repercusión entre sus seguidores, quienes celebraron la naturalidad de la cantante al animarse a descubrir nuevos sabores y compartir su experiencia gastronómica en Japón.