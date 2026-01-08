La radio y la televisión de Entre Ríos se encuentran de duelo por el fallecimiento de Armando Néstor Mettler, ocurrido a los 96 años. Referente indiscutido de los medios de comunicación, Mettler fue considerado un verdadero patriarca de la radio y la televisión de Gualeguaychú, dejando una huella imborrable en la historia cultural y comunicacional de la región.

Sus restos son velados en la sala 4 de la Asociación Mutual Frigorífico Gualeguaychú, ubicada en Montevideo 132, a partir de las 7 de la mañana. En horas de la tarde, desde las 17, el cortejo fúnebre partirá hacia la ciudad de Larroque, donde se realizará su entierro a las 18 horas.

Armando Néstor Mettler, conocido afectuosamente como “Monyo”, había nacido en Gualeguaychú el 18 de julio de 1929. Visionario y emprendedor, es reconocido como el padre de la televisión por cable en Gualeguaychú, en la provincia y como uno de los pioneros a nivel nacional. En 1953 creó Canal 6, marcando un antes y un después en el acceso a la televisión en la ciudad.

Además, en 1973 fundó LT41 Radio Gualeguaychú, la primera radio de amplitud modulada de la ciudad, que rápidamente se convirtió en un medio de referencia para el sur entrerriano y zonas aledañas. Bajo su dirección, la emisora no solo alcanzó altos niveles de audiencia, sino que también se consolidó como una verdadera escuela de formación para locutores, periodistas y operadores.

Apasionado por la ciencia, las herramientas y la invención, Mettler patentó numerosos desarrollos propios, reflejando un espíritu inquieto y creativo que lo acompañó durante toda su vida. Esa misma mirada innovadora la trasladó a los medios, donde tenía una capacidad especial para descubrir talentos y brindar oportunidades de crecimiento a quienes daban sus primeros pasos en la radio.

“Así surgimos todos los locutores de aquella época gloriosa de LT41”, recuerdan quienes compartieron aquellos años, destacando la disciplina, la exigencia y, al mismo tiempo, la confianza que Mettler depositaba en cada integrante de su equipo. Su legado se mide no solo en proyectos y logros técnicos, sino también en generaciones de comunicadores formados bajo su guía.