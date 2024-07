A un mes de la desaparición de Enrique Fabiani, la búsqueda del hombre de 74 años continúa sin pausa. Fabiani fue visto por última vez saliendo del campo de Julio Lodi tras un llamado telefónico que este realizó a la Policía por la presencia de una persona armada en su propiedad. Ayer, en la localidad de Alcaraz, se realizó una marcha para pedir celeridad en la investigación y justicia si es que existen responsabilidades en la misteriosa desaparición del hombre oriundo de Santa Clara de Buena Vista, Santa Fe. La comunidad se unió en una muestra de solidaridad y exigencia de respuestas.

Sospechas

El abogado querellante, Rubén Pagliotto, ha señalado que Cristhian Panceri, hermano del Ministro de Economía, es el abogado defensor de Julio Lodi, a quien se señala como sospechoso. "Para nosotros las sospechas orbitan entre el dueño del campo, Julio Lodi, al que por extravío llega a medianoche don Enrique Fabiani, y la patrulla de la Brigada de Abigeato, que concurrió hasta el campo de Lodi ante su pedido, luego de que este echara a Fabiani de allí", precisó Pagliotto.

El experimentado letrado añadió que "no existe crimen perfecto" y subrayó que "nadie hace desaparecer de la faz de la tierra con tanta impunidad a ningún ser humano sin contar con la complicidad y el auxilio de fuerzas de seguridad, las que poseen el poder, la logística y los conocimientos para hacerlo". En línea con las manifestaciones del Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, Pagliotto enfatizó que “cuando un ser humano desaparece de la faz de la tierra con tanta impunidad, es más que seguro que quien lo hizo es alguien que reúne tres condiciones: poder, logística y oficio”.

Hipótesis investigativas

Pagliotto ha destacado varias hipótesis en el caso de Fabiani. "Cuando hablo de las hipótesis investigativas, es que armamos las mismas sobre el tándem Lodi (dueño del campo donde se lo habría visto por última vez con vida a don Enrique Fabiani) y la patrulla de la Brigada de abigeato que concurrió al campo de Lodi a raíz de su llamado. Ese es el binomio o tándem que hoy observamos como probables", afirmó Pagliotto. Sin embargo, subrayó que "no son imputaciones concretas sino conjeturas o hipótesis del trabajo investigativo".

Reflexiones

Pagliotto propuso considerar cuatro puntos clave en el análisis del caso:

Muerte Natural Descartada: "Si don Enrique Fabiani hubiese fallecido de muerte natural, ya hubiese sido encontrado hace rato. Aunque se trate de zona de monte, los animales salvajes jamás lo hubieran atacado de tal forma que no se encontraran restos como los borceguíes, el cinto o el arma de fuego que portaba (escopeta calibre 20)", explicó Pagliotto, citando al doctor Juan Nobile, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Confrontación con Lodi: "Lodi se asusta al verlo ingresar a la noche a su campo, le dispara y lo mata, y Abigeato limpia el cuerpo como devolución de viejos y futuros favores", planteó Pagliotto.

Intervención de Abigeato: "Abigeato lo encuentra después de que Lodi lo echa y sin querer lo mata, quizás haciéndole un apriete, pensando que es un chorro".

Experticia en Desaparición de Cuerpos: "Para hacer desaparecer un cuerpo de la faz de la tierra, hay que tener poder, logística y oficio. ¿Y quiénes sino las fuerzas de seguridad reúnen estas tres características?", cuestionó Pagliotto, refiriéndose nuevamente a la opinión del antropólogo forense Juan Nóbile.

Declaraciones erróneas

Pagliotto aclaró que "nadie dice, como erróneamente me endilga Roncaglia, que yo expreso que la policía está capacitada o especializada en hacer desaparecer personas. Ello sería, además de una imprudencia de mi parte, una afirmación injusta e infamante". No obstante, reiteró que "habiéndose cumplido 30 días hoy sin haber encontrado ni un cabello de Fabiani, no estamos ante una muerte natural de una persona extraviada en una zona de monte, sino de un crimen que por su inusual y extraordinario nivel de impunidad, no es descabellado ni ilógico ni arbitrario suponer que algunos funcionarios policiales hayan actuado al margen de la ley, habiendo hecho desaparecer el cuerpo de don Enrique".