Victoria.- Hace poco leímos en gran cantidad de medios de comunicación un título tan llamativo como amarillista: “Se mató porque perdió Boca”. En resumidas cuentas, un joven policía de 23 años se suicidó y, en una entrevista teñida por el dolor de la muerte de su hijo, la madre relacionó el suicidio con la derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores. Claro que a la madre no se le puede exigir la misma responsabilidad a la hora de comunicar que a un periodista (y más si ésta está visiblemente afectada por la muerte de su hijo).

Sobre todo, en temas tan importantes y que afectan directamente a la comunidad, la ética profesional y la capacitación para el abordaje es fundamental. El otro extremo es no hablar de los suicidios, algo que tampoco es recomendable si la problemática está instalada.

En Victoria hemos leído títulos similares: “Se mató porque la madre le quitó el celular” o: “Se mató porque se peleó con la novia”. El suicidio es multifactorial y multicausal. Simplificar el suicidio a una sola causa aislada es no comprender la problemática, y si no se comprende la problemática y se la banaliza, no se la puede abordar.

“Los medios de comunicación deben tener formación en el tratamiento de la información priorizando sobre el armado de una noticia. Cuando toman de ese modo, como noticia, lo harán de acuerdo a la línea editorial que el medio tiene. El más amarillista buscará generar un impacto sensacionalista sin medir consecuencias”, dijo la psicóloga Stella Cístola, que cuenta con gran experiencia en el abordaje del suicidio.

Luego, continuó: “De ese modo provocan confusión, desinformación y distorsión simplificando algo sumamente complejo que es multifactorial y multicausal. Simplificar asegurando que se mató por una discusión, por un engaño o por ver perder a su equipo es un error con consecuencias que no asumen”.

Según explicó la profesional, ese tipo de tratamiento del tema fomenta los mitos y prejuicios que existen favoreciendo juicios de valor que sostienen que el suicida es un valiente o un cobarde, que intentaba llamar la atención, que es un egoísta, etc. “Los prejuicios estigmatizan y se pierde la oportunidad de dar información veraz y que sirva a los fines de visibilización de la problemática”, comentó.

Hace unos años, la psicóloga trabajó recopilando recomendaciones de la OMS, generando un manual para los medios, tratando el modo responsable con el encuadre ético-científico que deben tener. “Recordemos que existe la contaminación emocional actuando como un efecto dominó en la población de riesgo”, señaló.

—¿Cómo pueden los medios ayudar a eliminar el estigma en torno a que del suicidio no se habla y promover la prevención?

—Dando espacios: los gráficos centímetros, los audiovisuales tiempo para visibilizar la problemática, dar pautas concretas realizadas por especialistas, favorecer espacios de reflexión y consulta, dar a conocer recursos, señalar con lo que se cuenta para la prevención y asistencia como así también lo que falta en la comunidad como política pública.

—Se viene un nuevo gobierno municipal, ¿cómo considerás que debería trabajar en torno al suicidio en Victoria?

—Lo primero es hacer un diagnóstico de las zonas y perfil de la población en riesgo. Crear el Área de Salud Mental Comunitaria, que debe estar en la plataforma de gobierno y así lo hice saber a distintos/as otrora candidatos/as. Articular redes con las organizaciones que cuenta cada cuartel de la ciudad, formar recurso humano que sean facilitadores barriales en detección y prevención. Dar formación a agentes municipales que se desempeñan en jardines maternales (por la llegada con la familia de los/as niños/as), salas sanitarias y demás dependencias con áreas sensibles como Desarrollo Social (áreas de la Mujer y de Adultos Mayores). Articulación con el abordaje de consumos problemáticos. Programas de sensibilización y prevención interactuando con Área de la Juventud.

Para concluir, es evidente que la salud mental es un tema importante a fortalecer en Victoria, que se debe trabajar desde el individuo, desde la comunidad y desde el Estado. Jóvenes de nuestra ciudad han manifestado en eventos como la Semana de la Juventud, los debates de candidatos y la participación en el Concejo Deliberante Estudiantil que la salud mental importa. Como comunidad sabemos que no se mató porque perdió Boca o porque se peleó con la novia.

La línea gratuita para la atención de urgencias en salud mental y riesgo suicida es: 0800-777-2100. Ésta funciona las 24 horas, todos los días y es atendida por un equipo interdisciplinario de profesionales de salud. La vía de contacto generada desde el Ministerio de Salud de la provincia ofrece una primera asistencia de escucha, contención y acompañamiento a la que pueden llamar tanto la persona que se encuentra atravesando un padecimiento subjetivo, como también sus familiares y/o personas cercanas.