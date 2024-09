En un emotivo acto celebrado en Larroque, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó el homenaje al músico, poeta y comunicador Roberto Romani, quien fue galardonado con la distinción provincial "El Sauce". Esta es la primera vez que se entrega este reconocimiento, creado para destacar la trayectoria en los ámbitos de la cultura y la comunicación en la provincia.

Durante el evento, Frigerio expresó: “Es un premio que queremos darle a las figuras más importantes que tenemos en nuestra provincia en términos de cultura y de comunicación". Además, destacó el valor simbólico de la distinción, explicando que "El Sauce" hace referencia al caballo del general Justo José de Urquiza, utilizado en su entrada a Buenos Aires después de la Batalla de Caseros. “Es un honor y un gusto personal poder entregarte este premio, que más allá de ser una distinción a tu persona, pretende poner en valor nuestra cultura y a quienes la defienden”, agregó el mandatario.

El gobernador también subrayó la importancia de promover y proteger la cultura: “Los pueblos que no impulsan, no propagan, no invierten en su cultura, son pueblos que terminan siendo débiles. La cultura y la educación nos dan la libertad”.

Agradecimientos de Roberto Romani

Por su parte, Roberto Romani agradeció al gobernador por sus palabras y por la iniciativa de premiar a figuras valiosas de la provincia. También resaltó el trabajo de Sergio Kneeteman y Fabián Reato, quienes fueron impulsores de esta distinción a través del gobierno provincial.

En un gesto significativo, Romani entregó su primera guitarra al intendente de Larroque, Francisco Benedetti, expresando que quería que el instrumento, que lo acompañó desde el inicio de su carrera en 1978, permaneciera en su ciudad natal, en el museo o donde las autoridades lo consideraran apropiado.

El homenaje contó con la presencia de artistas y músicos entrerrianos, quienes participaron en el espectáculo denominado "Entre Ríos celebra a Roberto Romani". Estuvieron presentes también el secretario de Cultura, Fabián Reato, y el secretario de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman.

Embajador de la cultura entrerriana

Roberto Romani nació en Larroque en 1957 y vivió en la zona rural hasta los 15 años. Se licenció en Ciencias de la Comunicación Social y ha trabajado en medios como el diario Noticias de Gualeguaychú y Radio Gualeguay, manteniendo siempre su colaboración con distintos medios regionales. A lo largo de su carrera, Romani ha escrito más de 400 obras musicales, publicado 30 libros, realizado 16 grabaciones y cinco trabajos audiovisuales, donde plasmó su amor por la cultura y la música del litoral argentino.

Su compromiso con la cultura lo llevó a ser director de la Editorial de Entre Ríos y secretario de Cultura de la provincia. A lo largo de su trayectoria, Romani ha recorrido tanto la provincia como el país, dejando su huella como poeta y animador de fiestas populares, consolidándose como uno de los principales embajadores de la cultura entrerriana.