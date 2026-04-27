Economía
La provincia promueve herramientas para el acceso al crédito de las PyMEs
En un contexto donde el financiamiento resulta clave para el desarrollo productivo, el gobierno de Entre Ríos impulsó una nueva instancia de articulación entre el sector público y privado para facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. La iniciativa se concretó en Paraná con una nueva edición de “El Día Pyme”, un encuentro orientado a acercar alternativas de financiamiento y programas de asistencia adaptados a la realidad local.
Un espacio federal para acercar oportunidades
La jornada se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones y formó parte de una agenda federal promovida por la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía. El objetivo central fue ampliar el acceso al crédito mediante la vinculación con entidades del sistema financiero y el mercado de capitales.
En representación del Ejecutivo provincial participaron el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, quienes destacaron la importancia de generar herramientas concretas que acompañen el crecimiento del entramado productivo entrerriano.
Financiamiento y asistencia para el desarrollo productivo
Durante el encuentro se presentaron diversas líneas de financiamiento y programas de asistencia orientados a PyMEs, con propuestas diseñadas para atender las particularidades del sector en la provincia. En ese marco, el Consejo Federal de Inversiones tuvo una participación destacada, acercando instrumentos destinados a potenciar proyectos productivos y fortalecer la competitividad empresarial.
Los paneles abordaron temas clave como el rol de las sociedades de garantía, las oportunidades que ofrece el mercado de capitales y la oferta vigente de crédito. Participaron organismos públicos, entidades bancarias y representantes del sector privado, en un esquema que buscó integrar miradas y generar soluciones conjuntas.
Experiencias y vinculación directa
Además de las exposiciones, la jornada incluyó un espacio de intercambio donde empresas que ya accedieron a herramientas de financiamiento compartieron sus experiencias, destacando el impacto positivo en su desarrollo y consolidación.
El evento también promovió instancias de vinculación directa entre PyMEs, entidades financieras y actores del sistema productivo. Este contacto permitió generar redes, explorar oportunidades y avanzar en posibles acuerdos, consolidando un ecosistema más dinámico y accesible para el crecimiento empresarial.
Con este tipo de iniciativas, la provincia reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector PyME, promoviendo el acceso a recursos financieros como un factor clave para impulsar la inversión, la producción y el empleo en Entre Ríos.