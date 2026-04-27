En un contexto donde el financiamiento resulta clave para el desarrollo productivo, el gobierno de Entre Ríos impulsó una nueva instancia de articulación entre el sector público y privado para facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. La iniciativa se concretó en Paraná con una nueva edición de “El Día Pyme”, un encuentro orientado a acercar alternativas de financiamiento y programas de asistencia adaptados a la realidad local.

Un espacio federal para acercar oportunidades

La jornada se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones y formó parte de una agenda federal promovida por la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía. El objetivo central fue ampliar el acceso al crédito mediante la vinculación con entidades del sistema financiero y el mercado de capitales.

En representación del Ejecutivo provincial participaron el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, quienes destacaron la importancia de generar herramientas concretas que acompañen el crecimiento del entramado productivo entrerriano.

Financiamiento y asistencia para el desarrollo productivo

Durante el encuentro se presentaron diversas líneas de financiamiento y programas de asistencia orientados a PyMEs, con propuestas diseñadas para atender las particularidades del sector en la provincia. En ese marco, el Consejo Federal de Inversiones tuvo una participación destacada, acercando instrumentos destinados a potenciar proyectos productivos y fortalecer la competitividad empresarial.

Los paneles abordaron temas clave como el rol de las sociedades de garantía, las oportunidades que ofrece el mercado de capitales y la oferta vigente de crédito. Participaron organismos públicos, entidades bancarias y representantes del sector privado, en un esquema que buscó integrar miradas y generar soluciones conjuntas.

Experiencias y vinculación directa

Además de las exposiciones, la jornada incluyó un espacio de intercambio donde empresas que ya accedieron a herramientas de financiamiento compartieron sus experiencias, destacando el impacto positivo en su desarrollo y consolidación.

El evento también promovió instancias de vinculación directa entre PyMEs, entidades financieras y actores del sistema productivo. Este contacto permitió generar redes, explorar oportunidades y avanzar en posibles acuerdos, consolidando un ecosistema más dinámico y accesible para el crecimiento empresarial.

Con este tipo de iniciativas, la provincia reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector PyME, promoviendo el acceso a recursos financieros como un factor clave para impulsar la inversión, la producción y el empleo en Entre Ríos.