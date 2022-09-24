El Gobierno de Entre Ríos a través de la Secretaría de Cultura, entregó aportes no reintegrables de $246.720 a 62 bibliotecas populares. El monto que percibió cada una se enmarca en el subsidio anual y equivale a siete meses del corriente año.

Cabe señalar que el presupuesto total destinado a las bibliotecas populares para el 2022, es de $26.222.838, en subsidios anuales según lo que establece la Ley Pcial. Nº 8.092 y su modificatoria, Ley Nº9094. Los aportes se hicieron efectivos este viernes 23 de septiembre, fecha que se celebra el día nacional de las bibliotecas populares argentinas.

La Secretaria de Cultura de la Provincia, Francisca D´Agostino confirmó la noticia y destacó que: “para este Gobierno las Bibliotecas son parte fundamental de la cultura. A partir de este aporte se dinamiza el funcionamiento general de esas instituciones y se potencia la lectura, la escritura, la divulgación de la palabra, la investigación. De esta manera, se estrechan lazos sociales, culturales y comunitarios”.

El presidente de la Federación Entrerriana de Bibliotecas Populares, Jorge Pésaro agradeció “el apoyo y reconocimiento del Gobernador Bordet al trabajo de las Bibliotecas, trabajo diario, silenciosa y permanente“. Y agregó: “Entre Ríos es un ejemplo en Argentina, además de que hay bibliotecas distribuidas en todo el territorio de la provincia, algunas son centenarias, y ofrece este aporte público que contribuyen al sostenimiento de las mismas; permiten afrontar gastos de funcionamiento de los servicios que prestan las Bibliotecas en toda la provincia”.

La Ley provincial Nº 8092 en su artículo 5to, crea la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares quien tiene entre sus funciones, recibir y dictaminar ante las solicitudes, a la vez que iniciar el trámite de subsidios anuales con fondos del erario público. Dicha Comisión está integrada por un representante de la Federación de Bibliotecas Populares, uno del Consejo General de Educación, uno del área de Cultura Provincial, y uno por cada cámara Legislativa.

Anualmente y dentro de los requisitos para tramitar un nuevo subsidio, cada Biblioteca debe tener vigente la personería jurídica e inscripción ante organismos fiscales, y contar con la aprobación del Tribunal de Cuentas de la provincia sobre la rendición del último subsidio que recibieron.

Las Bibliotecas Populares de la provincia están nucleadas en la Federación de Bibliotecas Populares de Entre Ríos. Se trata de instituciones oriundas de diferentes departamentos y localidades entrerrianas tales como Pueblo Liebig, Concordia, Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguay, Gualeguaychú, Federación, Crespo, Villa Elisa, San José, Pueblo Belgrano, Chajarí, Federal, Paraná, Villaguay, Nogoyá, La Paz, Ramírez, Viale, Ubajay, Larroque, Basabilbaso, General Galarza, Villa Mantero, Santa Elena, Villa Dominguez, Aranguren, Urdinarrain, Villa Paranacito, Lucas González, Cpto. Bernardi, Irazusta, San Salvador, San Justo, Hernández, Herrera, Hasenkamp, General Campos, Los Charrúas, Macía, Santa Anita, Gilbert, Aldea San Isidro, Los Conquistadores, Seguí, Santa Ana, Puiggari, Rosario del Tala, Oro Verde y Arroyo Barú.

Las bibliotecas prestan un servicio gratuito en todas las áreas del conocimiento y promoción de la lectura, son espacios abiertos y en transformación; además, realizan actividades como presentaciones de libros, homenajes a escritores, charlas, encuentros de capacitación y talleres, entre otras acciones con y para las letras.