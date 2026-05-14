En medio de la investigación judicial por presuntas irregularidades en el manejo de adicionales dentro de la División 911 de la Policía de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, firmaron un decreto que introduce cambios en el régimen de Policía Adicional con el objetivo de “optimizar la seguridad pública” y reforzar los controles sobre las tareas extraordinarias realizadas por el personal policial.

La nueva normativa fue rubricada el pasado viernes 8 de mayo y establece una modificación sustancial respecto del sistema vigente hasta ahora. Entre los principales cambios, se prohíbe de manera estricta que efectivos policiales realicen servicios adicionales para entidades públicas o privadas mientras se encuentran cumpliendo funciones ordinarias en sus dependencias.

De esta manera, los agentes solo podrán desempeñar tareas extras durante sus períodos de franco de servicio, eliminando así la posibilidad de combinar horarios de guardia regular con actividades adicionales remuneradas.

Fin del esquema “80/20”

Uno de los puntos más relevantes del nuevo decreto es la derogación del sistema conocido como “80/20”, implementado a partir de un decreto provincial del año 2019 y reglamentado posteriormente mediante una resolución administrativa.

Ese esquema habilitaba a que policías realizaran adicionales incluso durante horarios de servicio. Bajo esa modalidad, los efectivos percibían apenas el 20 por ciento del valor correspondiente a la hora adicional, mientras que el 80 por ciento restante era destinado a la denominada “caja policial”.

Con la reforma impulsada por el Ejecutivo provincial, ese mecanismo queda sin efecto. Según establece la nueva normativa, el 95 por ciento del pago generado por los servicios adicionales será destinado directamente al funcionario policial que realice la tarea, mientras que el 5 por ciento restante será utilizado para mantenimiento de recursos logísticos y móviles policiales.

Desde el Gobierno sostuvieron que el objetivo principal de la medida es garantizar que los agentes estén plenamente abocados a sus funciones durante los turnos regulares y evitar situaciones de agotamiento o disminución de la capacidad operativa de las comisarías y dependencias policiales.

“Optimizar la seguridad pública”

La nueva reglamentación señala que la intención es priorizar la seguridad pública y asegurar que el personal policial mantenga una dedicación exclusiva durante los horarios de servicio.

Además, se remarca que las tareas adicionales continuarán siendo voluntarias y requerirán inscripción previa dentro de un registro administrativo, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y transparencia sobre este tipo de prestaciones.

Desde el Ejecutivo provincial consideran que la reforma permitirá ordenar el sistema de adicionales, mejorar la administración de recursos y evitar posibles irregularidades vinculadas al manejo de horas extras dentro de la fuerza.

La investigación en la División 911

La decisión del Gobierno provincial se conoció en paralelo a la investigación que se desarrolla por una denuncia presentada por ocho efectivos policiales vinculada al presunto desvío de fondos provenientes de adicionales en la División 911 de la Policía de Entre Ríos.

La causa se encuentra actualmente bajo análisis de la Fiscalía, que continúa evaluando la documentación secuestrada durante los procedimientos realizados la semana pasada en dependencias del 911.

Hasta este miércoles, aún no se habían definido imputaciones concretas en el expediente judicial.

En ese contexto, el comisario Juan Zunino continúa al frente de la División 911, mientras avanza la investigación sobre las presuntas maniobras denunciadas por los uniformados.

Por otra parte, el pasado viernes el juez de Garantías Julián Vergara dictó una medida cautelar que prohíbe que los ocho policías denunciantes sean sometidos a sumarios administrativos mientras se desarrolla el proceso judicial.

La resolución judicial buscó preservar a los efectivos involucrados en la denuncia y garantizar que no existan posibles represalias internas dentro de la fuerza mientras avanza la investigación.

Un cambio con impacto interno

La reforma del régimen de Policía Adicional representa uno de los cambios más importantes en la organización de las tareas extraordinarias dentro de la Policía de Entre Ríos en los últimos años.

El nuevo esquema modifica no solo la distribución económica de los adicionales, sino también la lógica operativa bajo la cual podían realizarse estas tareas, limitando estrictamente su ejecución a períodos de descanso del personal policial.

En el Gobierno entienden que la medida permitirá reforzar controles internos y transparentar el sistema, mientras que la investigación judicial en torno al 911 mantiene bajo observación el funcionamiento administrativo de los adicionales dentro de la fuerza provincial.