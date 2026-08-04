El gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección de Defensa Civil y en coordinación con distintas áreas del gabinete, avanza en la ejecución de un plan integral de prevención y mitigación ante la inminente llegada del fenómeno climático de El Niño. Las tareas de monitoreo y articulación con los municipios se intensificaron en los últimos días tras registrarse un marcado incremento en el caudal del río Iguazú, el principal regulador del comportamiento del río Paraná.

El titular de Defensa Civil de la provincia, Oscar Diaz Bertozzi, explicó que la preparación no es una respuesta improvisada, sino el resultado de una estrategia que se inició en el mes de abril. En ese momento se constituyó una mesa de trabajo conjunta que integran las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones y Buenos Aires, compartiendo información técnica y proyecciones meteorológicas.

"Las señales de la presencia de El Niño son cada vez más fuertes, pero es necesario desdramatizar un poco y quitarle el tono apocalíptico que a veces se ve en algunos medios", señaló el funcionario. El funcionario aclaró que aún es imposible determinar con exactitud científica cuál será la intensidad definitiva del fenómeno, dado que los estudios y predicciones climáticas avanzan de forma trimestral. Sin embargo, remarcó que el objetivo central del Estado es "estar preparados para la peor contingencia".

De acuerdo con las estimaciones de la Agencia Federal de Emergencia, los análisis preliminares indican que el fenómeno meteorológico podría llegar a afectar hasta un millón de hectáreas dentro del territorio entrerriano (sobre un total de 7,8 millones de hectáreas. N de la R). Ante este panorama, el funcionario advirtió que la mayor preocupación para la provincia se concentra en las contingencias fluviales (crecidas de los ríos) más que en las pluviales (lluvias locales).

Diaz Bertozzi enfatizó que no existe un área única al mando, sino una labor mancomunada para garantizar la atención primaria de la ciudadanía si la situación lo requiere. Se estableció una estrategia con la participación de todos los ministerios que pueden dar respuestas.

Como ejemplo de esto, mencionó que las intensas precipitaciones registradas recientemente en la provincia de Misiones representan una alerta directa para Entre Ríos, ya que toda esa masa de agua se traslada gradualmente hacia el sur por la cuenca del Paraná. Después de un año el Iguazú, que estuvo por debajo de los 10 metros esta semana, creció a 18 metros.

Inspecciones en la región centro

El cronograma de actividades contempla una fuerte presencia en el territorio. Tras mantener reuniones iniciales con los intendentes de las localidades ubicadas en las costas más susceptibles de los ríos Paraná y Uruguay, Defensa Civil comenzó a focalizar sus esfuerzos en un nuevo escenario que incluye a la denominada región centro, integrada por los departamentos de Tala, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

Para optimizar el seguimiento, el Instituto Nacional del Agua (INA) facilitó una plataforma tecnológica coordinada por la Agencia Federal de Emergencia. Esta herramienta digital permite a las autoridades provinciales monitorear en tiempo real la evolución de los niveles superiores de los ríos internos y los arroyos, anticipando el progreso del agua hacia las zonas bajas.

Entrevistado por Paralelo32 explicó "muchos municipios ya han tomado conciencia de la situación y están trabajando muy seriamente", afirmó el director de Defensa Civil. Las recomendaciones principales para las comunas se centran en tareas básicas pero esenciales de mantenimiento urbano, tales como la limpieza profunda de los desagües pluviales, la poda responsable de árboles dañosos o con raíces debilitadas para evitar caídas por vientos fuertes, y el control estricto para que los restos de ramas no terminen obstruyendo los conductos de evacuación de agua.

El funcionario adelantó que durante la próxima semana el personal técnico de la provincia saldrá a realizar inspecciones de campo para verificar el estado de las defensas y el funcionamiento de los sistemas de bombeo en la región centro, visita que incluirá a la ciudad de Victoria. Posteriormente, el recorrido continuará por las localidades del sur entrerriano, como Villa Paranacito, Ceibas e Ibicuy.

Diferencias entre cuencas

Al evaluar las particularidades geográficas de la provincia, Diaz Bertozzi diferenció el comportamiento que muestran los dos grandes ríos que circundan a Entre Ríos frente a estos fenómenos climáticos.

Según detalló, el río Paraná se caracteriza por ser "menos reactivo", lo que significa que sus procesos de crecida son más lentos y paulatinos, otorgando a los organismos de emergencia un mayor margen de tiempo para planificar las acciones y alertar a los pobladores ribereños. Por el contrario, definió al río Uruguay como un curso de agua mucho más plano y sumamente rápido en sus reacciones ante las contingencias climáticas, presentando ascensos y descensos bruscos en sus niveles que exigen una respuesta operativa inmediata.