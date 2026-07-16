A partir de agosto, el Gobierno de Entre Ríos implementará un nuevo sistema para la provisión de desayunos y meriendas en 996 comedores escolares, tanto de establecimientos urbanos como rurales con una matrícula superior a 50 estudiantes. La medida reemplazará el actual esquema de compras mediante tarjeta por un sistema de adquisición centralizada, con el objetivo de unificar criterios de calidad, fortalecer los controles y garantizar una alimentación con estándares nutricionales comunes.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, explicó que la decisión busca asegurar que los recursos destinados a los comedores escolares se traduzcan en alimentos de calidad para los estudiantes.

"Para que un chico pueda aprender, concentrarse y desarrollar plenamente sus capacidades necesita una alimentación adecuada. En muchos hogares, además, lo que brinda la escuela complementa la alimentación familiar y ayuda a cubrir déficits nutricionales", señaló la funcionaria.

Un cambio en el sistema de compras

Hasta ahora, cada establecimiento realizaba las compras de manera descentralizada mediante una tarjeta, lo que, según el Gobierno, generaba diferencias en la calidad y variedad de los alimentos disponibles, ya que dependían de la oferta comercial de cada localidad y de los proveedores con los que contaba cada escuela.

Con la nueva modalidad, será el Estado provincial el encargado de definir los productos que integrarán los desayunos y meriendas, establecer los requisitos de calidad y controlar el cumplimiento de esos estándares, con el propósito de que todos los alumnos alcanzados por el programa reciban una prestación similar, independientemente de la institución a la que asistan.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano indicaron que la implementación fue precedida por un proceso licitatorio realizado conforme a la normativa vigente y que la empresa adjudicataria cumplió con los requisitos técnicos, administrativos y de calidad previstos en el pliego.

Más control y menos tareas administrativas

El nuevo esquema también apunta a mejorar la trazabilidad del gasto público y facilitar el seguimiento de las prestaciones alimentarias, al concentrar las compras bajo una única operatoria.

Berisso sostuvo que esta modalidad permitirá optimizar el uso de los recursos. "Garantizar un estándar nutricional representa un mayor esfuerzo económico, pero constituye una decisión estratégica, porque invertir en alimentación es invertir en aprendizaje, desarrollo e igualdad de oportunidades", afirmó.

Otro de los cambios destacados es que los equipos directivos dejarán de ocuparse de la compra de alimentos y de las gestiones administrativas vinculadas al funcionamiento de los comedores, tareas que pasarán a estar bajo la responsabilidad del Estado provincial.

Una transformación del sistema alimentario escolar

La centralización de las compras forma parte de un proceso más amplio de reorganización del servicio de comedores escolares impulsado por el Gobierno entrerriano. Entre las acciones previstas se incluyen la profesionalización del personal de cocina, la digitalización de los sistemas de gestión para mejorar el control de las prestaciones y la reorganización del servicio de desayuno para que sea brindado al inicio de la jornada escolar.

Por su parte, el director de Comedores, Lautaro Azzalini, destacó que la medida busca fortalecer el funcionamiento del sistema sin desconocer el trabajo realizado por las comunidades educativas.

"Esta decisión no implica desconocer el compromiso y el trabajo que durante años sostuvieron directivos, docentes, cocineros y comunidades educativas. Por el contrario, busca brindarles mejores herramientas, reglas claras y un Estado que asuma las responsabilidades que le corresponden", expresó.