La relación entre impuestos e informalidad suele plantearse de manera directa: cuanto más alta es la carga tributaria, mayores serían los incentivos para trabajar fuera del sistema formal. Sin embargo, un análisis de profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral muestra que esa explicación no alcanza para comprender lo que ocurre en distintos sectores de la economía argentina.

El estudio, que abarca el período 2017-2023, encontró que las actividades con mayor carga impositiva no siempre presentan los niveles más elevados de informalidad. En algunos casos, sucede lo contrario. La productividad y la competitividad aparecen como variables importantes para explicar por qué algunas empresas pueden afrontar sus obligaciones tributarias y laborales, mientras que otras tienen mayores dificultades para mantenerse dentro de la formalidad.

“La informalidad tributaria no debería interpretarse únicamente como una respuesta a la presión fiscal. También puede ser la consecuencia de problemas más amplios de competitividad”, explicó Lucio Cardinale-Lagomarsino, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Austral.

La productividad, una variable clave

El análisis considera la productividad a partir de la relación entre el valor agregado que genera una actividad y la cantidad de trabajadores ocupados, con datos del INDEC.

Los investigadores la identifican como un componente interno de la competitividad, porque las empresas pueden mejorarla mediante inversiones, incorporación de tecnología, capacitación, cambios organizacionales y mejoras en sus procesos productivos.

A diferencia de esa variable, existen factores externos sobre los que las firmas tienen menor capacidad de intervención directa, como la infraestructura, las tasas de interés, el tipo de cambio, el costo de los insumos, las regulaciones y la carga tributaria.

Desde esa perspectiva, una actividad con mayor productividad puede contar con más herramientas para absorber impuestos y costos laborales. En cambio, cuando el valor generado por trabajador es bajo, el margen para afrontar esas obligaciones se reduce.

La carga tributaria sigue siendo un factor relevante, pero los especialistas advierten que no explica por sí sola las diferencias de informalidad entre actividades económicas.

Industria y construcción: dos realidades diferentes

La comparación entre la industria y la construcción permite observar esa diferencia.

En 2023, la industria registró una informalidad tributaria del 11,9%, uno de los niveles más bajos entre los sectores analizados. Esto ocurrió a pesar de que soportaba una carga impositiva del 33,9%, una de las más elevadas.

Al mismo tiempo, la brecha de productividad de la industria argentina respecto de Estados Unidos fue del 60%. Esto significa que, según la metodología utilizada, el valor agregado por trabajador en Argentina representó aproximadamente el 40% del registrado en la actividad industrial estadounidense.

La construcción presentó un panorama distinto: su informalidad se ubicó cerca del 70%, aunque su carga tributaria no fue particularmente elevada en comparación con otras actividades. La brecha de productividad respecto de Estados Unidos alcanzó el 80%.

Para Diego Rivas, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Austral, estos resultados muestran que la industria tiene una mayor capacidad relativa para absorber costos tributarios, laborales y regulatorios, mientras que la construcción enfrenta mayores dificultades vinculadas, entre otros factores, con su productividad.

El agro y el petróleo también muestran diferencias

El agro es otro de los sectores que cuestiona la idea de que una menor presión impositiva conduce necesariamente a una mayor formalidad.

En 2023, registró una carga tributaria del 16%, una de las más bajas del conjunto analizado. Sin embargo, su informalidad se ubicó cerca del 68% y se mantuvo en niveles elevados durante buena parte del período estudiado.

La brecha de productividad respecto de Estados Unidos fue del 70%, con diferencias que podrían ser mayores en algunas actividades específicas, como la producción de hortalizas.

En petróleo y gas se observó otra situación. Aunque el sector tuvo una de las cargas tributarias más elevadas, junto con la industria, mantuvo niveles bajos de informalidad tributaria. No obstante, su brecha de productividad, que entre 2018 y 2020 rondaba el 60%, se amplió hasta alcanzar el 79% en 2023.

Los datos muestran que una reducción de impuestos no garantiza por sí misma una mayor formalización cuando persisten dificultades relacionadas con la productividad, la escala de producción o la estructura de las empresas.

Los servicios combinan alta presión tributaria y baja productividad

El sector de servicios reúne dos condiciones que pueden dificultar la formalización: una carga tributaria elevada y una importante distancia de productividad respecto de Estados Unidos.

En 2023, la brecha de productividad alcanzó el 73%. Ese mismo año, los servicios se ubicaron como el segundo sector con mayor informalidad tributaria, detrás de la construcción.

De todos modos, los investigadores advierten que el promedio del sector puede ocultar realidades muy diferentes. Los servicios profesionales, la gastronomía, la hotelería, el transporte, las actividades inmobiliarias, la salud, la educación y los servicios empresariales tienen estructuras y condiciones de funcionamiento distintas.

Por eso, consideran necesario profundizar el análisis por rama de actividad.

Comercio: los impuestos y la productividad no alcanzan

El comercio presenta otro matiz. En 2023 tuvo una brecha de productividad del 63% respecto de Estados Unidos, cercana a la de la industria, y una carga tributaria inferior a la de ese sector. Sin embargo, sus niveles de informalidad fueron considerablemente mayores.

Para los especialistas, este comportamiento demuestra que ni la productividad ni los impuestos permiten explicar por separado todas las diferencias.

También pueden incidir la cantidad de pequeñas empresas, el predominio de microemprendimientos, las operaciones en efectivo, las dificultades para acceder al financiamiento, los controles y las características de las relaciones entre comerciantes, consumidores y proveedores.

“La productividad y la carga tributaria permiten ampliar la explicación, pero no deberían convertirse en una respuesta única. Cada sector tiene una estructura productiva y comercial que condiciona de manera diferente su capacidad de formalización”, señaló Gonzalo Bernat, profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

Una discusión que va más allá de los impuestos

El estudio no plantea que la presión tributaria sea irrelevante. Por el contrario, reconoce que los impuestos inciden en los costos de las empresas y en sus decisiones de operar dentro o fuera del sistema formal.

Sin embargo, sostiene que la competitividad también depende de otros factores: infraestructura, logística, tasas de interés, acceso al crédito, costo de los insumos, escala empresarial, incorporación tecnológica y regulaciones.

En ese sentido, los investigadores consideran que las políticas para reducir la informalidad no deberían limitarse a modificar impuestos o reforzar los controles. También deberían contemplar medidas que impulsen la inversión, la capacitación, la innovación, la productividad y la simplificación de los trámites.

“Tal vez la pregunta no sea solamente cuánto paga de impuestos cada sector, sino cuán competitivo necesita ser para poder pagarlos dentro de la formalidad”, planteó Bernat.

La conclusión del análisis es que la informalidad no responde a una única causa. Comprender las diferencias entre actividades y las condiciones en las que trabajan sus empresas permitiría diseñar políticas más específicas para ampliar la formalización de la economía argentina.