La iniciativa, impulsada por la Asociación de Turismo junto a guías locales, logró concretarse de manera integral este año, fortaleciendo el valor cultural, religioso y turístico de la ciudad.

“Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Evangelio según San Mateo 18,20). Con esta premisa espiritual como guía, la ciudad de las Siete Colinas fue escenario de una significativa propuesta que unió fe, historia y turismo: el recorrido de las siete iglesias, realizado en el marco del Sábado Santo, una jornada de recogimiento y esperanza para la comunidad cristiana.

La iniciativa surgió como una propuesta de la Asociación de Turismo, impulsada especialmente por Stella Roldán, miembro de la entidad y guía histórica de la Abadía del Niño Dios, con el objetivo de recuperar este tradicional circuito. Si bien el año pasado se había llevado adelante una experiencia piloto, fue en esta oportunidad cuando logró concretarse de manera integral.

El recorrido pudo saber Paralelo32 contó con el acompañamiento de la Basílica, el Centro Comercial Victoria y guías de turismo religioso que desarrollan su labor en la Abadía, como Stella Roldán y Ángela Bauer. Esta articulación permitió no solo organizar el circuito, sino también poner en valor un patrimonio espiritual profundamente arraigado en la identidad local.

La fecha elegida, vinculada a una fuerte tradición religiosa en la ciudad, favoreció la unión de esfuerzos y remarcó la importancia de generar redes de trabajo que potencien y recuperen recursos turísticos y culturales. En este sentido, la propuesta también reflejó el espíritu de una Iglesia abierta y acogedora, que invita tanto a visitantes como a vecinos a redescubrir su ciudad desde una mirada espiritual.

Durante la jornada, los peregrinos visitaron la Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu, la parroquia San Roque, la iglesia María Auxiliadora, el templo Sagrado Corazón, la capilla San Benito del Quinto Cuartel, la Virgen de la Colina (Virgen de Lourdes) y finalmente la Abadía del Niño Dios.

El recorrido comenzó con la bendición y envío a cargo del padre Marcelo Carraza en la Basílica. Luego, el padre Milton Senestrari recibió a los participantes en San Roque. En María Auxiliadora acompañaron Mariela López y Claudia Ponce; en Sagrado Corazón del Hogar de Niñas, Ibel Ibarra; y en San Benito del Quinto Cuartel, Valeria Marunita, Sebastián Acuña y Graciela Cabrera. Tras el paso por la Virgen de la Colina, el cierre tuvo lugar en la Abadía del Niño Dios.

A lo largo de toda la peregrinación, los participantes estuvieron acompañados por el delegado de la Pastoral de Turismo de la Diócesis de Gualeguaychú, Gerardo Gómez, junto a la guía Ángela Bauer y la integrante de la Asociación Alejandra Trucco.

La propuesta no solo fortaleció la vivencia de la fe en una fecha tan significativa, sino que también consolidó a Victoria como un destino donde la espiritualidad, la historia y el turismo se encuentran.