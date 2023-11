Victoria.- El balotaje obliga a muchos a tomar una decisión que no los convence: Massa, Milei o voto en blanco. Gran parte del electorado no eligió a ninguno de estos dos candidatos en las elecciones y no ocultan su animadversión frente a este panorama. En cuanto al radicalismo local, ¿cuál es la postura?

“Los radicales, tanto a nivel nacional, provincial y local, emitimos un comunicado que dice ni con Milei ni con Massa. Sin embargo, esto no es un llamado al voto en blanco, creo que se ha malinterpretado esa posición del radicalismo tendenciosamente por algunos sectores. La posición es clara: ninguna de las dos opciones, para el radicalismo, son buenas, ni la de Milei ni la de Massa. Nuestros votantes pueden votar a quien les plazca sin que nosotros podamos llegar a influir o incidir en ello. Estamos al margen en esta elección. Cada afiliado y simpatizante a nuestro espacio votará lo que su consciencia le diga”, explicó el presidente del partido Radical en Victoria, Franco Brassesco.

“Las elecciones no han sido lo que nosotros esperábamos, pero somos absolutamente optimistas. Si uno se pone a analizar lo que han sido las elecciones, nosotros creemos que, si juntáramos los votos del arco opositor al justicialismo de Victoria, somos claramente más. La realidad del radicalismo marca que tenemos que estar unidos, con las ideas claras y que sea una opción para 2027 para la cual ya empezamos a trabajar con ese horizonte como Norte”, analizó Brassesco.

En cuanto a la Juventud Radical de Victoria, Brassesco dijo que ésta viene trabajando hace mucho tiempo. “En las elecciones partidarias, la juventud dio muestras de sus ideales y lucha comprometida y fue a elecciones con dos posiciones. Eso nos marca como partido político, acá nadie impone nada. Los jóvenes eligieron sus propias autoridades y son las que están en este momento convocando a más jóvenes a sumarse”, señaló.

Asimismo, comentó: “Más allá de la Juventud Radical, creo que la juventud en general se debe una gran lucha, no veo una juventud comprometida para con la política, por lo menos de lo que uno aprecia. Es muy difícil convencer a un joven (de cualquier partido político) que se sume a una elección, fiscalizar o una charla de política. Hay que mejorar la educación, eso nos va a llevar a tener más juventud participando dentro de los partidos políticos”.

Por último, en cuanto a los 40 años de democracia, reflexionó: “Los 40 años de democracia en el país han sido un antes y un después en la Argentina, después de una larga y oscura noche. Para los radicales esto es muy especial, ya que ha sido Alfonsín el padre de la democracia, uno de los artífices en lograrla. Es una fecha muy sensible. Como se ha dicho muchas veces: Alfonsín luchó buena parte de su vida para lograr la democracia, para que todos tengamos voz y podamos pensar distinto; una vez lograda la democracia, él decía que los argentinos nos teníamos que ocupar de cuidarla. En este panorama, la deuda pendiente de todo el arco político de Argentina es la de lograr igualdad. Ya tenemos la democracia, ahora tenemos que lograr la igualdad para los argentinos, que es un ideal de nuestro partido”.