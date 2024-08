El analista político y titular del Grupo Mercado, Jorge Majluff, brindó un análisis detallado sobre la situación política actual, enfocándose en la figura de Javier Milei y su impacto en Entre Ríos. Majluff destacó que “los números de Milei son similares a los que obtuvo en el ballotage, aunque no han sido constantes, sí de un zigzagueo, pero siempre ha tenido la oportunidad de recuperar dos o tres puntos que iba perdiendo. Y esas pérdidas tienen que ver con el no llegar todavía a los resultados económicos esperados por la gente, pero aparecen eventos. Un dato es que hasta las elecciones de Venezuela, el estar enfrentado a Maduro con una imagen tan negativa hace que recupere esos puntos que fue perdiendo en el camino, eso aviva la llama en contra del pasado, de Cristina, Alberto Fernández y Macri también, al día de hoy apenas ha perdido un par de puntos, pero todavía tiene una aprobación del 52% en Entre Ríos”, afirmó.

Majluff también señaló al portal Debate Abierto que la esperanza y fe de la gente en Milei juegan un papel crucial en su apoyo continuo, a pesar de los desafíos económicos. “Difícilmente una situación económica tenga los números que tiene el Presidente, eso es por la esperanza y fe de la gente. Aún esa esperanza que sigue depositada en Milei es porque la gente no visualiza a alguien más, la gente es consciente y sabe que estamos en un mal momento pero aquellos que lo votaron creen que el atravesar el desierto puede tener un futuro favorable, y otros que no lo votaron es que saben que estamos mal y piensan que nos vamos al precipicio. El sector duro de Milei lo va a seguir apoyando por los cuatro años de gestión y el resto que lo votó hasta fin de año le va a dar una posibilidad”.

Respecto a los desafíos económicos y su impacto en la popularidad de Milei, Majluff expresó que, “de no mediar una situación más aguda, como una disparada del dólar, hay una aprobación que comprende al electorado de Milei: esto no podía seguir así y a este ajuste había que hacerlo, eso por un lado y no creo que éste nuevo aumento de combustibles sea visto por la sociedad, son seguidores de Milei, como que es muy profundo y, no creo que lo afecte de forma significativa. Sí hay situaciones más disruptivas, como una fuerte disparada del dólar, o que la inflación vuelva a subir y ahí sí se termina la paciencia, si no pasa desapercibido. El 30% duro lo va a bancar durante el período completo de gestión, y el 22% más blando tienen un horizonte más breve, hasta diciembre diría que lo esperarían. Si en enero, febrero o marzo cuando empezó a caer el ajuste nadie pensó que Milei hoy iba a tener los números que tiene, y eso habla más de lo negativo del pasado que de la actualidad”.

En cuanto al contexto político en Entre Ríos, Majluff afirmó que los gobernadores que se han enfrentado al gobierno nacional no han recibido beneficios, enfatizando la importancia de alinearse con el gobierno para la realización de obras necesarias y el apoyo a la Caja de Jubilaciones. “Por el sistema que tenemos, los gobernadores entrerrianos que se han enfrentado al gobierno nacional no recibieron nada. Hay que estar en línea con el gobierno nacional, porque hay que hacer obras que con recursos propios es muy difícil. Acá se va deteriorando la trama vial, entonces hay cosas que no pueden esperar, el aporte para la Caja de Jubilaciones, los gobernadores no tienen alternativa, la realidad indica que hay que tener otra cintura”, sostuvo Majluff.

Sobre Rogelio Frigerio, Majluff comentó que mantiene un 60% de aprobación, pero la centralidad de Milei ha relegado la atención hacia los gobernadores y los intendentes. En cuanto al peronismo en Entre Ríos, lo describió como un “rompecabezas” con dirigentes clásicos y nuevos, que eventualmente se reacomodarán debido a la naturaleza resiliente del peronismo. Para el radicalismo, Majluff se preguntó sobre su futuro y su relación con Milei, mientras que en relación a Mauricio Macri, señaló que su figura está desgastada ante la opinión pública, pero aún tiene influencia dentro del PRO, necesitando reordenar su partido para competir con Milei.