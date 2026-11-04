El planteo del concejal Juan Martín Garay de Concepción del Uruguay, intenta reducir la gestión de la administración provincial, a una discusión de alianzas electorales. Pero gobernar una provincia exige mucho más que construir discursos o especular sobre los calendarios electorales: exige administrar recursos, tomar decisiones y hacerse cargo de los problemas concretos de los entrerrianos.

Desde la Secretaría de Transporte provincial, tenemos una realidad para mostrar

Cuando el Gobierno nacional decidió retirar los subsidios al transporte del interior del país, la Provincia no se quedó de brazos cruzados. El gobierno de Rogelio Frigerio asumió responsabilidades que antes tenían financiamiento nacional y tomó decisiones para sostener beneficios que impactan directamente en el bolsillo de las familias.

En octubre de 2024, Entre Ríos decidió financiar beneficios para estudiantes y personas con discapacidad del área metropolitana de Paraná. En febrero de 2025 se implementó el boleto estudiantil gratuito para alumnos primarios y secundarios, mientras que los estudiantes universitarios y terciarios pasaron a pagar solamente el 30% del pasaje, con el 70% restante cubierto por la Provincia.

En julio de 2025 avanzamos, además, con un nuevo esquema de subsidios al transporte urbano, que prioriza a los pasajeros y a quienes necesitan el servicio, en lugar de distribuir los recursos exclusivamente en función de los kilómetros recorridos por las empresas. La Provincia informó que mantenía una inversión superior a los 500 millones de pesos mensuales para el sistema urbano.

Esos son hechos y decisiones de gestión

También trabajamos con los municipios para ampliar los beneficios, ordenar los servicios, mejorar los controles y hacer más transparente la utilización de los recursos públicos.

Para nosotros el transporte no es solamente una cuestión administrativa: es una herramienta de acceso al trabajo, la educación, la salud y las oportunidades.

En 2026 seguimos avanzando en la modernización del sistema. Incorporamos herramientas digitales para que los usuarios puedan realizar reclamos por incumplimientos de horarios, problemas en los servicios, cobros indebidos y deficiencias de las unidades a través de la app Mi Entre Ríos.

Respecto de la relación con el Gobierno nacional, no tenemos inconvenientes en explicar nuestras coincidencias ni en señalar nuestras diferencias.

Gobernar también significa gestionar ante Nación los recursos que le corresponden a Entre Ríos, acompañar cuando coincidimos y defender los intereses de nuestra provincia cuando existen decisiones que nos perjudican; los hechos son concretos: la administración del gobernador Rogelio Frigerio llevó a la Corte Suprema el reclamo por la deuda previsional y logró un acuerdo con ANSES por $120.000 millones para compensar parte del déficit de la Caja.

También sostiene un reclamo por los recursos de Salto Grande y plantea ante Nación las diferencias en materia de recursos y obligaciones federales.

Por eso no aceptamos: que se confunda una diferencia política con la ausencia de gestión, o que se pretenda instalar que la Provincia no hace nada frente a las dificultades económicas.

Trabajamos para sostener beneficios, ordenar el sistema y administrar responsablemente los recursos disponibles.

En cuanto a las elecciones de 2027, será la ciudadanía la que evaluará las decisiones políticas que se adoptaron; y el debate sobre el calendario electoral no puede reemplazar la discusión sobre cómo generar trabajo, mejorar los servicios, recuperar infraestructura y garantizar mejores condiciones de vida.

Con el liderazgo del gobernador Frigerio, decidimos hablar de gestión y mostrar resultados. Tenemos problemas heredados por resolver, objetivos por cumplir y una provincia que necesita seguir avanzando.

Porque gobernar no es buscar excusas, como se hacía en el pasado: es asumir responsabilidades y trabajar todos los días para dar respuestas a los entrerrianos, para que mañana sea mejor que hoy.