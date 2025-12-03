En una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y el jefe de Policía, Claudio González, detallaron los resultados de una serie de procedimientos realizados durante el último fin de semana, que incluyeron importantes golpes al tráfico de drogas y al movimiento ilegal de divisas.

Según informaron, las fuerzas provinciales secuestraron más de 243 millones de pesos en efectivo, incautaron 14 kilos de cocaína y 135 kilos de marihuana, y lograron desarticular una organización narco en la ciudad de Concordia.

Roncaglia destacó que estos resultados forman parte de una política de seguridad activa y preventiva que se desarrolla tanto en rutas como en zonas urbanas:

"El esfuerzo conjunto, la profesionalización y la capacidad técnica de nuestras unidades está permitiendo golpear de manera efectiva a las redes criminales que operan en el territorio provincial", afirmó.

Operativos en rutas: droga y uno de los mayores secuestros de dinero en la provincia

La Dirección de Prevención y Seguridad Vial desempeñó un rol central en dos procedimientos de alto impacto en el Puesto Caminero Paso Cerrito, sobre el corredor norte de Entre Ríos.

En un primer control, los agentes detuvieron un Ford Fiesta Kinetic que presentaba anomalías estructurales. Tras la intervención de un perro antinarcóticos y la autorización judicial correspondiente, se hallaron 14 kilos de cocaína distribuidos en tres paquetes rectangulares ocultos en un doble fondo del vehículo.

En el mismo puesto caminero, otro operativo derivó en la detección de un Toyota Corolla proveniente de Misiones. Durante la inspección, se descubrió un cajón de fabricación casera oculto en el paragolpes trasero, donde se transportaban $243.782.000 en efectivo, sin documentación respaldatoria.

El Juzgado Federal de Concordia abrió una causa por lavado de activos, tratándose de uno de los secuestros de dinero ilegal más importantes registrados en Entre Ríos.

Concordia: más de seis meses de investigación y una banda narco desarticulada

En paralelo, la Dirección de Drogas Peligrosas concretó 21 allanamientos simultáneos en los barrios San Agustín, Toronjal y Sol, en la ciudad de Concordia, luego de una investigación de más de seis meses.

Los operativos permitieron desvincular una red de tráfico de estupefacientes, con el secuestro de:

$16 millones en efectivo

Cocaína fraccionada lista para la venta

Vehículos, teléfonos y otros elementos de interés para la causa

Además, fueron detenidas nueve personas vinculadas a la organización delictiva.

Paraná: una entrega fluvial frustrada gracias al aviso de un vecino

En la capital provincial, en la zona costera de Bajada Núñez, un vecino alertó a la Policía sobre una lancha que arrojaba bultos hacia la costa. La rápida intervención de la Comisaría 7°, el COE y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales permitió desplegar un operativo cerrojo.

Como resultado, se secuestraron:

190 panes de marihuana

Dos bolsas con picadura

En total, la carga incautada alcanzó los 135,185 kilogramos.

Una política de seguridad sostenida en investigación y control territorial

Los procedimientos del fin de semana reflejan, según las autoridades, una estrategia basada en el fortalecimiento de los controles en rutas, la articulación entre divisiones policiales y el rol clave de la ciudadanía en la denuncia.

Roncaglia enfatizó que la provincia continuará profundizando las acciones contra el narcotráfico y las operaciones financieras ilegales:

"Seguiremos trabajando para garantizar mayor seguridad a la población y para impedir que estas organizaciones se instalen o circulen por Entre Ríos".