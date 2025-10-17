Desde la Jefatura Departamental de Diamante se informó que la Policía de Entre Ríos se encuentra en estado de alerta y realizando tareas de búsqueda para localizar a una persona con pedido de captura, identificada como Sebastián Vázquez, quien días atrás habría logrado evadir a una comisión policial de la provincia de Santa Fe que actuaba en la ciudad de Victoria.

Durante la mañana de este viernes, un vehículo de color negro que circulaba por la Ruta Provincial Nº 11, en sentido Victoria–Diamante, llamó la atención del personal policial al efectuar una maniobra evasiva al advertir la presencia del puesto caminero de Rutas 11 y 131. El rodado giró en sentido contrario, lo que motivó el inmediato despliegue de un operativo de control en rutas y caminos rurales del departamento.

Con el objetivo de reforzar la prevención y localizar al individuo buscado, se dispuso un patrullaje terrestre y aéreo, contando con el apoyo de uno de los helicópteros de la Brigada Aérea Policial, que se desplazó desde la ciudad de Paraná.

En el marco de dicho operativo, se procedió a interceptar en una estación de servicios ubicada en el ingreso a la ciudad de Diamante un vehículo de características similares al buscado, ocupado por cuatro hombres. Uno de ellos presentaba rasgos coincidentes con la persona interesada, por lo que se adoptaron los recaudos correspondientes y se procedió a su identificación preventiva. Tras las verificaciones de rigor, se confirmó que no se trataba del rodado ni del individuo buscado, permitiéndose que continuaran su viaje con normalidad.

Las autoridades policiales informaron que el operativo de control y búsqueda continúa activo, manteniéndose la alerta en todo el territorio departamental para lograr la localización de Sebastián Vázquez, sobre quien pesa un pedido de captura vigente.