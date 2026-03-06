El evento fue presidido por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. También participaron el jefe de Policía, comisario general Claudio Omar González, el subjefe comisario general Juan Marcelo Claucich, además de representantes de los tres poderes del Estado.

Durante el acto se realizó la entrega de reconocimientos a funcionarios policiales, tanto oficiales como suboficiales, que se destacaron por su intervención y compromiso en distintos procedimientos realizados durante el último año, reafirmando el trabajo cotidiano de la institución en materia de prevención y seguridad.

En su discurso, Frigerio destacó el prestigio de la fuerza y el nivel de formación que caracteriza a la provincia. “No solo tenemos la mejor policía de la Argentina, tenemos la mejor banda de la policía de la Argentina y una escuela de oficiales y suboficiales también con un enorme reconocimiento a lo largo y a lo ancho del país”, afirmó, al señalar que efectivos de otras provincias se capacitan en Entre Ríos para luego replicar sus conocimientos en sus distritos.

El mandatario provincial también subrayó la importancia de fortalecer la presencia policial en la vía pública como una política central de su gestión. En ese sentido, explicó que se dispuso que todo el personal con responsabilidad y capacidad para portar un arma cumpla funciones en la calle, cuidando la paz social y a los vecinos. Esta decisión derivó además en la creación de un cuerpo administrativo dentro de la institución.

Asimismo, valoró el rol de la policía de cercanía, destacando que el contacto directo con la comunidad contribuye a generar confianza y estabilidad social, económica y turística en la provincia.

Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani resaltó la importancia social de la institución. “Es una institución muy importante para toda la comunidad, porque nos cuida, nos protege y también transmite valores”, expresó durante la ceremonia.

En el marco del acto también se entregó una distinción especial al personal del Puesto Caminero Paso Cerrito, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial. Este destacamento, ubicado en un punto estratégico del límite provincial, fue reconocido por su trabajo “silencioso pero trascendental” en la lucha contra el delito complejo y el narcotráfico.

En representación de la dependencia, el subcomisario Jairo Rufiner y el cabo Bruno Cabrera recibieron un Diploma de Honor. Según se informó, durante el último año el puesto caminero logró el secuestro de más de 400 millones de pesos, 14 kilos de cocaína y más de 150 dispositivos de telefonía móvil, en distintos procedimientos de control y prevención.

El ministro Roncaglia valoró la tarea del personal policial y señaló que este tipo de reconocimientos “representa delitos prevenidos y organizaciones desarticuladas”, al tiempo que destacó que el trabajo de la fuerza es “sacrificado y permanente”.

Finalmente, el jefe de Policía, Claudio González, destacó el acompañamiento institucional en esta fecha especial. “Hoy es un día de reconocimiento al personal policial, que no lo hace solamente la propia institución, sino también las autoridades del gobierno. Eso demuestra el compromiso que tenemos todos para enfrentar el objetivo de desarticular bandas y combatir el delito”, expresó.

Tras la ejecución de la tradicional Diana de Gloria, que saludó el paso de casi dos siglos de historia institucional, las unidades adoptaron el dispositivo para el desfile frente a las autoridades presentes, en el que participaron distintas divisiones, secciones y cadetes de la fuerza