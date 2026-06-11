Crespo– La Plaza central de la ciudad volverá a impregnarse de los aromas de frutas listas para consumir, el próximo lunes entre las 9:30 y 11:00, en el marco de la celebración del Día de la Fruta. Con la participación de la totalidad del alumnado, la propuesta de la Escuela Privada Nº 70 San José se renueva por décimo noveno año consecutivo para promover hábitos alimentarios saludables que sus colegiales llevan a la práctica todos los días en los recreos.

Jugos recién exprimidos, ensaladas y brochettes de frutas, licuados, son algunas de las presentaciones que se podrán degustar, con el resguardo de normas de manipulación segura de alimentos que los escolares también cumplen para evitar cualquier tipo de contaminación.

Habrá espectáculos musicales, con la actuación de Edelweiss, y la participación de gimnastas en telas del Club Atlético Unión.

En otro sector, se destinará un espacio para la venta de artesanías y macetas con cactus con el objetivo de recaudar fondos para la campaña anual de la institución “Por la sonrisa de un abuelo” a beneficio del Hogar San Francisco de Asís.

El dato

En la Argentina, cada habitante consume un promedio de 200 gramos por día de frutas y verduras, un valor muy inferior a lo que recomiendan los especialistas en nutrición y salud: 700 gramos diarios (300 de fruta y 400 de verduras).

Como parámetro, vale decir que se comen menos vegetales que carnes: entre vaca, cerdo y pollo, cada argentino demanda 120 kilos al año; es decir, unos 330 gramos por día.