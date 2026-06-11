Ramírez– El sábado 9 y domingo 10 de febrero se llevará adelante la 4ta edición de la Peña Solidaria, a beneficio del Centro de Equinoterapia «Pequeños Gigantes».

Tendrá lugar en el Polideportivo Municipal y contará con los siguientes números musicales: Los del Gualeyán, Padularrosa Romero y los Terruñeros, Beto Cané y su conjunto, Luciano Maspi, Vasco Zuloaga y su conjunto y el Ballet Nuevas Raíces, el sábado. En tanto, el domingo se presentará la Bandita Edelweiss, Las Voces de Montiel, Pocho Gaitán, Gran Familia Edelweiss y Turmalinas.

Concurso gastronómico

La fiesta solidaria, con su concurso gastronómico, permite que los grupos de amigos, familiares, compañeros o representantes de una institución se unan para ser parte de este momento de arte culinario. La particularidad del evento, es que las pizzas se elaboran a la parrilla, para lo que se debe abonar una reserva de $200 que es devuelta finalizado el concurso.