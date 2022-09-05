El Círculo Médico invita al tercer encuentro del Ciclo de Música Artistas de Paraná, que se realizará el 9 de septiembre, a la 20:30 horas, en su Salón Auditorio. En esta oportunidad, se presentará la pianista y compositora Silvia Teijeira. La artista interpreta folklore argentino en piano y recita poemas dentro del estilo.

Desde el piano, el público disfrutará de música de su autoría y clásicos como “La vestido celeste” y “Tren expreso”, obras de otras compositoras y compositores entrerrianos y temas que formarán parte de su cuarto disco “Libre”.

“Con su interpretación sensible, sutil y apasionada y su voz recitando, la artista propone un momento íntimo, lleno de emoción hecha paisajes de nuestra tierra, postales de nuestro sentir entrerriano, horizontes que se abren al mundo”, destacaron desde el Círculo Médico.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse por un valor de $600 a través de la plataforma Eventbrite o en la puerta el día del evento a $800.

Silvia Teijeira es pianista, compositora, arregladora, intérprete y docente. Ha dedicado su vida artística a la música folklórica argentina, desde sus propias composiciones, la música litoraleña y entrerriana.

Se formó pianísticamente con Graciela Reca y también estudió con Carlos Negro Aguirre, Marcela Martínez, Gari Di Pietro, Raúl Barboza e Hilda Herrera, entre otros.

Silvia Teijeira

Silvia Teijeira se dedica a la música popular argentina de raíz folklórica en piano y recita a poetas y poetisas de Argentina. Forman parte de sus repertorios composiciones propias, como así también clásicos del litoral y de autoras y autores de Entre Ríos.

Silvia se formó en piano con Graciela Reca, pianista y docente de gran relevancia en Argentina. Estudió en la Escuela de Música Constancio Carminio y continuó sus estudios con ella, en forma particular.

También cimentó su formación estudiando por largos períodos con músicas y músicos argentinos de gran trayectoria artística y docente, entre los que se destacan: Carlos “Negro” Aguirre, Raúl Barboza, Marcela Martínez, Hilda Herrera, Luis M. Mucillo y Lilián Saba.

Asistió a clases en la Escuela de Música Creativa de Madrid, España y particulares con Claudio Gabis. En París, Francia, tomó clases con Raúl Barboza.

Formalmente, egresó como profesora de música en especialidad Piano, en su Provincia. Toda su discografía está disponible en las principales plataformas digitales de distribución de música. Este año se encuentra en proceso de grabar su cuarto disco solista, que se llamará “Libre”.

Agenda septiembre

El viernes 2 de septiembre, a las 19:00, se inaugurará en el Hall del Círculo Médico la muestra de arte y dibujo «Zoonírico» del artista visual Gustavo Kozel. La actividad es de acceso libre y gratuito. La muestra estará en exhibición durante todo septiembre y podrá visitarse de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00, en Urquiza 1135.

Además, el Ciclo de Música tendrá su cuarto y último encuentro: el 7 de octubre con la presentación del músico y compositor Juan Pablo Carrivali.