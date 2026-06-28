Hay experiencias que difícilmente puedan explicarse a quien nunca las vivió. Caminar durante horas bajo el sol, el frío o la lluvia, compartir el mate con un desconocido que termina siendo compañero de ruta, ayudar al que ya no puede seguir y descubrir que alguien también está dispuesto a tender una mano cuando las fuerzas se agotan. Eso es, para miles de entrerrianos, la Peregrinación de los Pueblos.

Cada octubre, el camino que une la Ermita de Nuestra Señora de Schoenstatt, en Hasenkamp, con el Santuario de La Loma, en Paraná, vuelve a convertirse en una verdadera comunidad en marcha. No importa la edad, la profesión o el lugar de donde venga cada peregrino: todos avanzan con un mismo horizonte.

Este año ya se conoce el lema que acompañará la 44ª edición, prevista para los días 16 y 17 de octubre de 2026: "Peregrinos con María, hacia un mundo más humano".

No se trata solamente de una frase elegida para identificar la convocatoria. Detrás de esas palabras hay una profunda invitación a mirar la realidad actual y preguntarse qué puede aportar cada persona para construir una sociedad más fraterna.

Caminar también transforma por dentro

Quienes organizan la peregrinación explican que el lema nació después de un tiempo de reflexión inspirado en la Palabra de Dios, el Magisterio de la Iglesia, el Jubileo Franciscano por los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís y la espiritualidad del Movimiento de Schoenstatt.

También recoge una expresión del papa León XIV que resume el espíritu de esta edición: "Tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos".

Quizá allí esté uno de los mayores secretos de esta peregrinación. Mientras los pies avanzan kilómetros sobre el asfalto, también el corazón hace su propio camino.

Cada paso invita a dejar atrás preocupaciones, reconciliarse con uno mismo, agradecer, pedir, compartir silencios y descubrir que nadie llega solo hasta Paraná.

María, la compañera del camino

Para quienes participan año tras año, María no es únicamente el destino espiritual de la caminata. Es la presencia que acompaña cada tramo del recorrido.

Desde la espiritualidad de Schoenstatt es reconocida como Madre, Reina y Educadora, aquella que anima a mirar al otro con misericordia y a construir relaciones más humanas en la familia, el trabajo y la comunidad.

El padre José Kentenich, fundador del movimiento, hablaba de formar personas libres, fuertes y comprometidas con la transformación de la sociedad. Ese mismo espíritu sigue vivo en cada edición de la peregrinación.

Mucho más que una caminata

Después de más de cuarenta años, la Peregrinación de los Pueblos ya forma parte de la identidad religiosa y cultural de Entre Ríos.

Son miles los que regresan cada año. Algunos para cumplir una promesa, otros para agradecer, muchos simplemente porque encontraron allí un espacio donde volver a empezar.

En el camino no existen diferencias sociales ni distancias. Hay quienes ofrecen agua, quienes curan ampollas, quienes acercan un plato de comida caliente o simplemente escuchan al que necesita hablar.

Por eso, una de las frases que más se repite entre los peregrinos cobra un sentido especial: nadie llega solo.

Una invitación abierta

La Comisión Central ya comenzó a preparar la edición 2026 con la esperanza de volver a reunir a miles de personas en esta manifestación de fe popular que cada año renueva el compromiso con la solidaridad, el servicio y la fraternidad.

Porque quienes alguna vez hicieron el recorrido saben que la verdadera meta no está solamente en llegar al Santuario de La Loma. También está en regresar a casa con la convicción de que todavía es posible construir, entre todos, un mundo un poco más humano.