La película "El mensaje", dirigida por el cineasta crespense Iván Fund, fue galardonada este sábado con el Oso de Plata Premio del Jurado en la 75ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, convirtiéndose en el primer filme argentino en competir por el Oso de Oro en cinco años.

Tras recibir el prestigioso premio, Fund aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje sobre la crisis que atraviesa el cine en el país. "Los tiempos son duros en Argentina, el cine está bajo ataque y la cultura se está desmantelando", expresó el director. "Este pequeño oso muestra que las películas continuarán viviendo y que somos muchos y que vamos a permanecer unidos", agregó.

El jurado de la Berlinale destacó que la película es "deliciosa, preciosa y precisa", además de ser una obra que proporciona "emociones y recuerdos" con gran sencillez.

Un filme poético y conmovedor

"El mensaje" es una coproducción entre Argentina, España y Uruguay y se presenta como un poético filme en blanco y negro que explora la memoria, el trauma y el amor. La historia sigue a Anika, una niña que posee la extraordinaria habilidad de comunicarse con los animales. Interpretada por Anika Bootz, hijastra del cineasta, la pequeña viaja en una vieja furgoneta junto a dos adultos, cuyos roles en la historia no son del todo claros. Estos personajes son encarnados por los reconocidos actores Marcelo Subiotto y Mara Bestelli.

A lo largo del metraje, los tres recorren paisajes rurales argentinos en lo que Fund describe como "un mundo casi distópico, de cierta marginalidad", alejado de la sociedad contemporánea dominada por las redes sociales. Durante la presentación en Berlín, el realizador resaltó la simplicidad y profundidad de la narrativa, que deja muchas interpretaciones abiertas al espectador.

Gustavo Schiaffino, Ivan Fund y Laura Mara Tablon en la proyección del filme "El Mensaje" en el Festivald e Cine de Berlín, el martes 18 de febrero. Foto: EFE

Un esfuerzo de producción colectivo

El proyecto cinematográfico comenzó a tomar forma en el Foro de Coproducción del Festival de San Sebastián en 2023, regresando al certamen en 2024 en la categoría Work In Progress. Posteriormente, logró obtener financiamiento de la Berlinale, aunque el primer respaldo económico provino del propio equipo, que invirtió de su bolsillo en una producción colaborativa.

El equipo de "El mensaje" destacó la difícil situación que atraviesa la industria cinematográfica en Argentina. "La situación es muy grave, ya no hay apoyo del Estado para ninguna película", afirmó Fund. Por su parte, la productora Laura Mara Tablón enfatizó que el Fondo de Fomento, que hasta 2023 impulsaba la producción audiovisual con recursos provenientes de impuestos y entradas de cine, ha dejado de funcionar como motor de desarrollo del sector.

"El cine argentino tiene que existir", aseguró Tablón, subrayando que los cineastas deberán encontrar "nuevas formas de hacer cine" para mantener viva la industria.

Una ovación en Berlín

"El mensaje" fue bien recibido por el público en su proyección en la Berlinale, donde su estilo poético y su carga emotiva dejaron huella en los asistentes. "Pensamos que era interesante que la película no cierre ninguna puerta del todo", explicó Fund, agregando que su intención fue permitir que la audiencia se cuestione la veracidad de ciertos elementos narrativos.

La película aún no tiene fecha de estreno en Argentina, pero su reconocimiento en Berlín marca un hito para el cine nacional en un contexto de incertidumbre para la industria.

Todos los ganadores de la Berlinale 2024

La 75ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín dejó una variada lista de ganadores en su competencia oficial:

Oso de Oro: "Dreams (Sex, Love)", de Dag Johan Haugerud.

Oso de Plata Gran Premio del Jurado: "O último azul", de Gabriel Mascaro.

Oso de Plata Premio del Jurado: "El mensaje", de Iván Fund.

Oso de Plata a la Mejor Dirección: Huo Meng, por "Living the Land".

Oso de Plata a la Mejor Interpretación Protagonista: Rose Byrne, por "If I Had Legs I'd Kick You".

Oso de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto: Andrew Scott, por "Blue Moon".

Oso de Plata al Mejor Guion: Radu Jude, por "Kontinental '25".

Oso de Plata a la Mejor Contribución Artística: "La Tour de Glace", de Lucile Had'ihalilovic.

En la categoría de ópera prima, "El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)", de Ernesto Martínez Bucio, fue reconocida como la mejor del festival.