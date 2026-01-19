La ciudad de La Paz volvió a ser escenario de una verdadera fiesta del deporte con la realización del 41º Triatlón Internacional de La Paz, uno de los eventos más tradicionales y convocantes del calendario de verano en Entre Ríos y en la Argentina. En una tarde de sábado marcada por las altas temperaturas, el norte entrerriano ofreció, una vez más, un marco imponente, con miles de personas volcadas a las calles para alentar y acompañar el paso de los atletas.

Como es habitual, la competencia reunió a deportistas de primer nivel provenientes de distintos puntos del país, quienes enfrentaron un circuito tan exigente como emblemático, combinando natación, ciclismo y pedestrismo. El intenso calor se convirtió en un factor determinante y puso a prueba la resistencia física y mental de los participantes, transformando cada tramo en un verdadero desafío.

Baruffato dominó entre los varones

En la rama masculina, el triunfo fue para el santafesino Tadeo Baruffato, quien se impuso en la clasificación general con un excelente tiempo de 1h 59’ 40”, logrando bajar la barrera de las dos horas y confirmándose como el gran protagonista de la jornada. El atleta mantuvo un ritmo alto en los tres segmentos y supo sostener la diferencia hasta la línea de llegada.

El segundo lugar fue para Mateo Coria, de Libertador San Martín, con un tiempo de 2:03:02, seguido muy de cerca por Ulises Damián García Diez, de Tres Arroyos, que finalizó tercero con 2:03:24. El cuarto puesto quedó en manos de Lucas Ismael Battiston, de Monte Buey, con 2:03:35, mientras que el paceño Federico Ruiz completó una destacada actuación local al arribar quinto con 2:04:00.

La Pipi Rivero, ovación y festejo entrerriano

En damas, la gran vencedora fue la entrerriana María Victoria “La Pipi” Rivero, oriunda de Victoria, quien se quedó con la clasificación general con un tiempo de 2h 18’ 44”. Su actuación fue sólida de principio a fin y le permitió marcar claras diferencias sobre sus perseguidoras, además de desatar una ovación del público presente.

Rivero mantuvo un desempeño regular y contundente en cada segmento, siempre en los puestos de vanguardia, y cerró la prueba con autoridad. Su victoria se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la jornada y reafirmó el gran presente del triatlón femenino entrerriano.

El segundo lugar fue para Carla Iannarelli, de Rosario, con 2:24:20, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Ana Inés Sánchez, de San Nicolás, con un registro de 2:24:51. Completaron el Top 5 Guadalupe Bacha, de San Miguel, cuarta con 2:28:52, y la local Anahí Díaz, quinta con 2:29:30, logrando una destacada actuación ante su público.

Una edición histórica en La Paz

La 41ª edición del Triatlón Internacional de La Paz volvió a confirmar por qué este evento es considerado uno de los más importantes y emblemáticos del país. La organización, el circuito y el acompañamiento constante del público transformaron la competencia en una verdadera celebración, donde el deporte y la ciudad se fusionaron en un espectáculo único.