La Pesca Adaptada llegó por primera vez a Entre Ríos con un encuentro que reunió a unas 150 personas en la ciudad de La Paz, en la microrregión Río Nativo. La actividad se desarrolló este miércoles en la Playita del Faro, ubicada en el Parador Garibaldi, y combinó pesca, paseos náuticos y propuestas recreativas bajo una mirada centrada en el turismo accesible.

La experiencia fue la tercera de estas características realizada en el país, luego de antecedentes en Santa Fe y Corrientes, y permitió acercar el río y la actividad pesquera a personas con discapacidad y adultos mayores.

Una jornada con infraestructura accesible

El encuentro contó con 12 estaciones de pesca adaptadas, rampas de acceso y el acompañamiento de guías de pesca y terapeutas durante las distintas actividades.

La propuesta también incluyó paseos en lancha para grupos de hasta cinco personas, además de música, actividades recreativas y espectáculos en vivo.

El objetivo fue generar las condiciones necesarias para que más personas pudieran disfrutar de una jornada vinculada al río, la pesca y los atractivos naturales de La Paz.

La Paz, como destino de pesca y turismo accesible

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, destacó las condiciones de La Paz para recibir este tipo de propuestas.

“La Paz tiene una gran tradición, inclinación y servicios hacia la pesca. Está muy preparada para esta actividad y hoy estuvo dotada de toda la infraestructura necesaria para que personas con discapacidad y adultos mayores tengan la accesibilidad de poder disfrutar del río y la pesca”, señaló.

Satto también remarcó el impacto que la iniciativa puede tener para el desarrollo turístico de la provincia.

“Es una movida muy interesante que pone a Entre Ríos y particularmente a La Paz en un lugar destacado. Para nosotros es muy importante demostrar accesibilidad para poder emprender y alcanzar la calidad turística”.

Una propuesta que suma accesibilidad a la agenda turística

La actividad fue posible a partir del trabajo conjunto entre la organización de Pesca Adaptada, la Municipalidad de La Paz, el Emturer, el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

De esta manera, el encuentro incorporó al calendario turístico entrerriano una propuesta que combina pesca, naturaleza, recreación y accesibilidad, con el objetivo de ampliar las posibilidades de disfrute de los espacios naturales de la provincia.

La jornada en La Paz también puso en primer plano la importancia de generar infraestructura y acompañamiento para que el río y las actividades recreativas puedan ser disfrutados por todas las personas.