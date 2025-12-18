La ciudad de La Paz, en la provincia de Entre Ríos, presenta una nutrida agenda de actividades culturales, recreativas y turísticas para disfrutar durante este fin de semana, con opciones que incluyen espectáculos en vivo, ferias, deportes al aire libre, visitas guiadas y espacios culturales abiertos al público.

Las propuestas comienzan el jueves 18, con una noche pensada especialmente para el público femenino. En la Sala de Juegos Puerto La Paz se desarrollará el evento “Jueves de Mujeres”, que contará con el show en vivo de Tito y La Rumba, tragos de bienvenida y promociones especiales. Las reservas pueden realizarse al 3437-488576.

El viernes 19, la agenda continúa con humor y teatro. En la Sala Cine Teatro Urquiza (Asociación Italiana de S.M.), ubicada en Belgrano 770, se presentará el espectáculo “Riño y La Chona”, con todos sus personajes. El show, producido por MG Records, contará con entradas a la venta y promete una noche de entretenimiento para el público local y visitante.

El sábado 20 será una jornada con múltiples actividades. Desde las 16, se disputará la primera fecha del Circuito Paceño de Canotaje, con salida desde Barranca Negra y llegada en La Curtiembre, donde podrán participar embarcaciones como piraguas, kayaks, tablas y SUP. Más tarde, a las 17:30, se realizarán visitas guiadas por el viñedo, que incluyen degustación de vinos, picadas, empanadas y pastelitos. La actividad es arancelada, con cupos limitados y reservas al 343 5449793.

Ese mismo día, de 18 a 22, la Plaza 25 de Mayo será escenario de la Feria Navideña, con la participación de artesanos y productores locales, música en vivo a cargo del Trío Brum Brum y presentaciones de academias de danza. Además, los más chicos podrán sacarse fotos con Papá Noel.

Las actividades continúan el domingo 21 con una nueva jornada de la Feria Navideña, también de 18 a 22, que se extenderá desde las calles Moreno y Belgrano hasta la plaza principal. Habrá propuestas musicales con Canta Calles, la participación de Coral Remansos, Coro de Luz y músicos invitados, bajo la coordinación de la profesora Laura Gianastasio.

Durante todo el fin de semana, vecinos y turistas podrán recorrer los espacios culturales y turísticos permanentes de la ciudad. El Museo Regional, ubicado en 3 de Febrero y French, permanecerá abierto todos los días con visitas guiadas y tarifas diferenciadas para turistas, locales y jubilados. También estarán habilitados el Centro de Artesanos La Paz, en el Parque Berón de Astrada; el Museo de Bellas Artes, en Italia 1043; la Chocolatería Altos del Paraná; el Mercado de Sabores; el Espacio Cultural La Juana; Fusión Creativa; Herencia Mestiza; la Granja Demostrativa Municipal, además de propuestas de cabalgatas y visitas guiadas por el viñedo, siempre con reserva previa.