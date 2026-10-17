El río Paraná continúa creciendo frente al Puerto La Paz y las proyecciones hidrométricas indican que podría acercarse a los 6 metros entre el lunes 19 y el martes 20 de octubre. Si se cumple ese pronóstico, el nivel superaría la marca de alerta establecida para la ciudad.

Según los registros de la Red Hidrométrica AGPSE, este jueves 15 de octubre, a las 10:00, el río alcanzó los 4,92 metros, luego de permanecer estacionario en 4,84 metros durante la jornada del miércoles.

De acuerdo con la proyección de crecida difundida por el Ente Autárquico Puerto La Paz y Márquez, la tendencia ascendente continuaría durante los próximos días.

Las alturas previstas para los próximos días

Las estimaciones indican una suba progresiva del nivel del río Paraná frente a La Paz:

Viernes 16: entre 5,12 y 5,18 metros.

entre 5,12 y 5,18 metros. Sábado 17: entre 5,32 y 5,40 metros.

entre 5,32 y 5,40 metros. Domingo 18: entre 5,52 y 5,60 metros.

entre 5,52 y 5,60 metros. Lunes 19 y martes 20: entre 5,75 y 5,95 metros.

En La Paz, el nivel de alerta está establecido en 5,80 metros, mientras que el nivel de evacuación se fija en 6,15 metros.

De acuerdo con las proyecciones, el río podría superar la marca de alerta a comienzos de la próxima semana, aunque las alturas previstas pueden modificarse según la evolución de la cuenca y las condiciones climáticas.

Trabajos preventivos en la ribera

Ante el avance del agua, el Municipio continúa con tareas preventivas en distintos sectores de la ciudad. Entre ellas, se encuentra la colocación de bolsones en la zona de la Bajada de la Cruz, además de trabajos de limpieza en los arroyos Cabayú Cuatiá y Los Paraísos para favorecer el escurrimiento del agua.

Desde el Ente aclararon que las proyecciones hidrométricas tienen carácter informativo y pueden variar de acuerdo con las condiciones meteorológicas y el comportamiento de la cuenca del Paraná.

La evolución del nivel del río durante los próximos días será clave para determinar si se cumplen las alturas previstas y qué medidas preventivas podrían resultar necesarias.