Victoria.- Su pasión por la música empezó desde muy temprana edad, y se fue consolidando a medida que pasaba de interpretar covers a estudiar de forma académica y componer sus propias canciones. “A los 8 años fueron mis padres quienes me enseñaron cuestiones básicas del instrumento, y las primeras canciones, que en su mayoría eran folklóricas”, comenzó contando Martín Brassesco a Paralelo 32.

El objetivo principal siempre estuvo puesto en el rock, “soñaba con formar bandas como The Beatles, Creedence, o The Doors. Me despertaban una gran motivación y expectativa por alcanzar esos sonidos. Es difícil nombrar pocos referentes siendo que hay música increíble en cantidad, pero en español pronto me interesó León Gieco, Soda Stereo, Maná, Rata Blanca, entre otros”.