Ramírez.- Esta apasionante historia comenzó allá por el 2000 cuando la pareja ramirense daba sus primeros pasos. Con el tiempo, fueron participando en diversos certámenes y adquiriendo experiencia. Dos años después de su debut, se consagraban campeones entrerrianos en Diamante. Un logro más que importante para su currículum personal y que los motivaba a seguir adelante. Al año siguiente, obtenían el 3er puesto en el Nacional de Tango realizado en Baradero (Pcia. De Buenos Aires)

La trayectoria de este dúo se extendió a lo largo y ancho de la provincia, llevándose la ovación y los aplausos del público por los lugares en los que participaban. En las ediciones 2009, 2010 y 2013 consiguen el máximo galardón del certamen “Entre Ríos Canta y Baila”. En 2015, se subieron al podio en la clasificación para el Pre Mundial desarrollado en Sauce Viejo.

El año pasado, el grupo 2×4 obtuvo la primera ubicación en el PreMate (Paraná) bajo la categoría Danza Estilizada – Tango Escenario. Además, fueron invitados por los Campeones Mundiales, Iván Romero y Silvana Núñez, para realizar un show de tango escenario en la mencionada ciudad. Por tres ediciones consecutivas estuvieron presentes en la apertura del Festival Provincial de Tango en Rosario del Tala.

Hace 7 años, una nueva integrante se sumó a la pareja. Nada más y nada menos que Virginia, la hija de Cristian y Paula de tan sólo 13 años. Bajo la fiscalización de la Confederación Interamericana de Danzas, compitió en diversas localidades de la provincia como San Jaime, Bovril, Paraná, Herrera y Villaguay.

El próximo 11 de marzo, el trío se presentará en el Ramírez Festeja, con “La Cumparsita” de Forever Tango y “El Huracán” de Juan D’Arienzo.