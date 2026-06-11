Crespo– La Parroquia San José prepara los festejos patronales en honor a San José Obrero, fecha que se conmemora el 1º de mayo.

En tal sentido se rezará un triduo los días domingo 28, lunes 29 y martes 30 de abril, a las 20.

El día del patrono, 1º de mayo, se celebrará una misa a las 10:00, luego habrá una procesión por las calles del barrio y bendición de las manos de los trabajadores y herramientas. Los festejos continuarán a mediodía con un almuerzo fraternal donde se servirán choricitos con ensaladas, asado con cuero caliente y helado; finalizando con un baile animado por Maravillas Alemanas. Las tarjetas están a la venta en la Oficina Parroquial o integrantes del Consejo Económico a $ 380 mayores y $ 180 menores.

Además se invita a la comunidad a acercar tortas, alfajores, tartas y otros productos, a fin de completar la mesa dulce.

Acción de gracias

El domingo 26 de mayo, a las 10:00, se hará una celebración de acción de gracias a los antepasados en la Capilla del Cementerio, cerrando así los festejos patronales, como es tradición de esta comunidad religiosa. Ese día no se celebrarán las misas de las 9:00 en la Parroquia y de las 10:30 en la Capilla San Miguel.