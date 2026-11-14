La construcción argentina atraviesa un escenario laboral complejo. Pese a la pérdida de miles de puestos de trabajo en los últimos años, la disponibilidad de personal con conocimientos técnicos específicos sigue siendo una preocupación para parte del sector. Esta situación representa un desafío para las empresas que necesitan coordinar distintos oficios, cumplir los cronogramas y garantizar la calidad de sus proyectos.

Así lo refleja el 28.º Estudio de Opinión del Grupo Construya, presentado durante el primer semestre de 2026 y elaborado a partir de las respuestas de 370 participantes de diferentes regiones del país. Según el relevamiento, el 8% de los profesionales consultados identificó la escasez de trabajadores calificados como su principal obstáculo para desarrollar la actividad.

No obstante, esta no fue la única dificultad señalada. El 23% mencionó el aumento de los costos, el 18% apuntó a la baja demanda y el 14% a las limitaciones de financiamiento. En cuanto al desempeño durante los doce meses anteriores, el 67% de los encuestados reportó una disminución de su actividad, el 23% indicó que se mantuvo estable y apenas el 10% registró una mejora.

Este panorama evidencia que la reducción de puestos de trabajo no implica necesariamente que todas las necesidades de contratación estén cubiertas. La ejecución de un edificio requiere profesionales y operarios con distintas especialidades, desde quienes trabajan en las estructuras hasta los responsables de las instalaciones eléctricas, sanitarias y las terminaciones.

A su vez, cada oficio interviene en una etapa determinada del proyecto. Los trabajos de albañilería deben coordinarse con las instalaciones, y las terminaciones dependen de que las tareas anteriores estén correctamente ejecutadas. Por lo tanto, un retraso puede afectar las fases siguientes y obligar a modificar cronogramas o reorganizar equipos.

A estas exigencias se suma la incorporación de nuevos materiales, herramientas y sistemas constructivos. Interpretar planos, aplicar procedimientos de seguridad y adaptarse a nuevas tecnologías requiere competencias que combinan formación técnica y experiencia práctica.

Las necesidades laborales, además, varían según la región, la escala del desarrollo y las características de cada edificio. De ahí que, más allá de observar la evolución general de la ocupación, resulte necesario identificar qué perfiles demandan las empresas y qué dificultades enfrentan para incorporarlos.

Menos empleo y nuevas exigencias para los trabajadores

Las diferencias entre la disponibilidad de trabajadores y las necesidades de contratación se producen en un panorama de fuerte deterioro del empleo. Según advirtió la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el sector acumula una pérdida aproximada de 120.000 puestos de trabajo desde 2023, en un escenario marcado por la paralización de la obra pública y las dificultades para recuperar la actividad. A esta situación se suma la reducción del número de empresas. El presidente de la entidad, Gustavo Weiss, señaló que la crisis provocó la desaparición de unas 2.000 firmas.

En este sentido, las estadísticas del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) permiten observar la evolución reciente de la ocupación formal. En julio de 2026 se contabilizaron 352.511 puestos registrados, una disminución mensual del 1,1%, equivalente a aproximadamente 4.000 empleos menos.

En términos interanuales, la cifra representó una caída del 1% frente a julio de 2025 y se ubicó un 11,5% por debajo del promedio histórico correspondiente a ese mes. Pese a estos resultados, el indicador preliminar anticipó una recuperación mensual del 0,6% para agosto, después de cuatro meses consecutivos de retrocesos.

Ahora bien, la reducción del empleo y las dificultades para cubrir determinados puestos no son fenómenos necesariamente contradictorios. La disponibilidad de trabajadores no garantiza que todos cuenten con las competencias requeridas para cada tarea, especialmente cuando los proyectos demandan conocimientos técnicos específicos.

Esta situación se relaciona con los resultados del Observatorio del Mercado Laboral 2026, elaborado por la Universidad Blas Pascal y la Cámara de Agencias Privadas de Empleo (CAPE), que identificó a los perfiles técnicos especializados entre los más difíciles de cubrir. Aunque el relevamiento abarca distintas actividades económicas, aporta información sobre las dificultades de contratación en puestos que requieren formación particular.

En los edificios residenciales, esas capacidades comprenden albañilería, electricidad, plomería, herrería, carpintería y sistemas de instalaciones. La coordinación de estos oficios resulta fundamental en los desarrollos inmobiliarios, ya que una modificación en las conexiones sanitarias, por ejemplo, puede exigir intervenciones sobre superficies terminadas y generar trabajos adicionales.

Para Lucrecia Torres, arquitecta de Miralejos, uno de los principales desafíos es garantizar que la experiencia acumulada por los trabajadores se transmita a quienes comienzan a incorporarse al sector. “En una obra, cada oficio requiere conocimientos que se adquieren tanto con la formación como con la práctica. Por eso, es importante que los trabajadores con mayor trayectoria puedan compartir su experiencia con las nuevas generaciones. Esto no solo permite preservar técnicas y procedimientos, sino también formar equipos mejor preparados para coordinar las distintas etapas de un proyecto”, explicó.

La importancia de esta formación cobra aún más relevancia frente a las transformaciones productivas. A principios de 2026, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) publicaron un estudio sobre la relación entre la educación técnico-profesional y las capacidades productivas, que destacó la necesidad de actualizar conocimientos ante los cambios tecnológicos.

En la edificación, este proceso puede involucrar herramientas digitales y nuevos métodos de planificación. Entre ellos se encuentra el modelado de información de construcción, conocido como BIM, que permite integrar datos sobre estructuras, instalaciones y componentes de un edificio para identificar posibles incompatibilidades antes de ejecutar determinadas tareas.

Su incorporación no reemplaza la experiencia de los trabajadores, sino que plantea nuevas necesidades de capacitación. La aplicación de estas herramientas depende, a su vez, de la escala del proyecto y de los recursos disponibles.

A las exigencias técnicas se agrega la seguridad laboral. Las tareas en altura, la manipulación de equipos eléctricos y el movimiento de materiales requieren procedimientos específicos y supervisión. Por eso, la planificación de las contrataciones debe contemplar tanto las competencias necesarias como los tiempos previstos para cada actividad.

Costos y recuperación del sector

La disponibilidad de trabajadores especializados se relaciona con otro factor que condiciona la ejecución de proyectos: la evolución de los costos. Los presupuestos contemplan materiales, salarios, equipos, transporte y servicios, cuyos valores pueden modificarse durante obras que se extienden por varios meses o años.

De acuerdo con el Índice del Costo de la Construcción (ICC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en septiembre los costos en el Gran Buenos Aires aumentaron un 1,5% respecto de agosto. El resultado incluyó incrementos del 1,3% en materiales, del 1,6% en mano de obra y del 1,5% en gastos generales.

Si bien este indicador corresponde a edificios destinados a vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del conurbano bonaerense, permite observar la evolución de los componentes del costo. Sus resultados, sin embargo, no representan necesariamente los presupuestos de construcciones ubicadas en otras provincias.

Para las desarrolladoras, las variaciones de precios pueden modificar las condiciones previstas al iniciar un proyecto. Las compras de materiales, la contratación de servicios y la disponibilidad de personal requieren decisiones que consideren tanto las necesidades inmediatas como las etapas pendientes de ejecución.

“Un presupuesto no debería evaluarse solamente por cuánto cuesta ejecutar una obra, sino por los riesgos que pueden aparecer durante su desarrollo. Por ejemplo, una decisión de compra puede parecer conveniente por su precio inicial, pero resultar menos eficiente si el material no está disponible cuando se necesita o requiere modificaciones posteriores. Evaluar esos factores desde el comienzo ayuda a tomar decisiones con una perspectiva más amplia”, puntualizó Torres.

El comportamiento de la actividad constructora aporta otro elemento a este escenario. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del INDEC registró en el noveno mes de este año un crecimiento interanual del 5,1% y una suba desestacionalizada del 7,8% respecto de agosto.

Pese a estos resultados, el acumulado de los primeros nueve meses del año mostró un incremento del 1,3% frente al mismo período de 2025. La diferencia entre el desempeño mensual y la evolución acumulada indica que las señales de recuperación deben interpretarse dentro de una trayectoria más amplia.

La mejora de la actividad tampoco supone un comportamiento homogéneo entre los distintos segmentos. Las obras residenciales, los proyectos de infraestructura y las construcciones comerciales responden a condiciones de inversión, financiamiento y demanda que pueden evolucionar de manera diferente.

Ante esto, las empresas deben definir cómo distribuir sus recursos entre desarrollos en ejecución y posibles proyectos nuevos. La programación de compras y la disponibilidad de contratistas adquieren importancia para evitar que las variaciones económicas afecten innecesariamente los cronogramas.

De esta manera, el desarrollo de nuevos proyectos exige considerar variables económicas, laborales y técnicas que intervienen en diferentes momentos de la construcción. La recuperación de la actividad puede generar oportunidades, pero su aprovechamiento dependerá de las condiciones particulares de cada empresa y de su capacidad para organizar los recursos disponibles.