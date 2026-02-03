Victoria.- Resuena todavía la histórica jornada en el escenario "Carlos Santa María", y la comunidad victoriense sigue asimilando con orgullo la elección de la joven local como Paisana Nacional en Diamante. Un repaso por la conquista de una embajadora que nació y creció entre nuestras tradiciones.

Ha pasado ya una semana desde que las voces de Pablo Markocich, Santiago Rinaldi y Carolina Dumé —locutores oficiales del escenario mayor— anunciaran el veredicto en la 54ª edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante. Melanie Hereñú, representante de la Agrupación Nuestra Señora de Aránzazu, regresó a su ciudad como la flamante Paisana Nacional 2026.

Lo ocurrido en la noche del cierre no fue una elección al azar. Melanie no solo cautivó al jurado por su gracia al desfilar, sino por un examen exhaustivo sobre historia, pilchas criollas y costumbres entrerrianas. Victoria vuelve así a posicionarse en lo más alto de la tradición nacional con una joven que es "hija" de nuestras tradiciones.

Un legado de su abuelo

Para Melanie, esta distinción tiene una carga emocional que trasciende lo institucional. En sus primeras declaraciones, recordó conmovida que fue su abuelo quien, años atrás, la llevó por primera vez a Diamante. Aquel primer contacto con el "Campo Martín Fierro" sembró la semilla de una pasión que hoy la encuentra portando la banda nacional.

Este arraigo se tradujo siempre en una activa intervención en la vida social de Victoria. Melanie ya ha sido galardonada previamente como representante de los carnavales locales y ha recibido el reconocimiento de la Sociedad Rural Victoria en la Fiesta del Campo y la Ciudad, consolidando un perfil que une la zona urbana con la ruralidad de nuestro departamento.

De fundadora a soberana

Otro punto que explica la alegría de la Agrupación Montada "Nuestra Señora de Aránzazu" es el rol de Melanie en la institución: ella no es solo una representante circunstancial, sino que ayudó activamente a conformar la agrupación desde sus cimientos.

En su paso por el certamen, lució una estampa de época impecable: una pollera de campo clara con motivos florales, una faja roja federal y su cabello recogido en dos trenzas cosidas con moños a tono. Esta pulcritud, sumada a su conocimiento, la llevó a imponerse sobre las representantes diamantinas Angelina Ricle y Ludmila Córdoba, quienes completaron el cuadro de honor.

“Un compromiso cultural”

Tras recibir los atributos de manos de la paisana saliente, Iara Ramírez, Melanie dejó conceptos claros sobre su nueva responsabilidad: “Para mí, ocupar este lugar no es solo un honor personal; es un espacio de representación y compromiso cultural que asumo con mucha responsabilidad. Cada una de las participantes demostró un profundo conocimiento sobre la identidad del pueblo entrerriano, y eso es lo que más debemos valorar”.

Con este título nacional, Victoria reafirma que el sentimiento por nuestras raíces se lleva en la sangre y se cultiva con trabajo constante en las agrupaciones del departamento.