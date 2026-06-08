Los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), hasta ahora conformado por 30 naciones, sellaron el martes los protocolos para la incorporación a la alianza de Finlandia y Suecia.

Ambos países habían presentado sus solicitudes en mayo, rompiendo posiciones no alineadas de larga data, en respuesta a la invasión rusa a Ucrania.

“Este es un buen día para Finlandia y Suecia, y un buen día para la OTAN. Con 32 naciones alrededor de la mesa, seremos aún más fuertes y nuestra gente estará aún más segura mientras enfrentamos la mayor crisis de seguridad en décadas”, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Agregó que «la puerta de la OTAN sigue abierta a las democracias europeas que están listas y dispuestas a contribuir a nuestra seguridad compartida».

Con los protocolos de adhesión firmados, cada uno de los 30 países miembros de la OTAN ahora debe ratificarlos de acuerdo con sus procedimientos nacionales individuales.

Tanto Finlandia como Suecia tienen un historial de trabajo con la OTAN como países socios, incluida la asistencia a reuniones de la OTAN y la participación en ejercicios militares.

“Como futuro miembro de la alianza, Suecia contribuirá a la seguridad de todos los aliados”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Ann Linde, al comienzo de la reunión del martes.

El ministro de Relaciones Exteriores finlandés, Pekka Haavisto, dijo que su país espera trabajar con los aliados de la OTAN para salvaguardar una “región euroatlántica segura y próspera”.

“Juntos somos más fuertes en la defensa del orden internacional basado en reglas y los principios de la libertad democrática y el estado de derecho”, dijo Haavisto.