Este sábado 17 de diciembre desde las 20.30 hs, se llevará a cabo en La Vieja Usina, de Paraná, el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica. Es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos con entrada gratuita por orden de llegada. Se transmitirá por radio.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto en la Sala de Convenciones del Centro Cultural y de Convenciones de Entre Ríos «La Vieja Usina» – Gregoria Matorras 861- bajo la dirección de su director artístico Luis Gorelik. Se interpretarán obras de Beethoven, Sinfonía N° 1 Op. 21; y de Dimitri Shostakovich, la Sinfonía N° 5 Op. 47.

El público podrá acceder al programa del concierto escaneando con su teléfono celular el código QR –expuesto en el auditorio– con el cual realizará la descarga del mismo.

Por radio

El concierto comenzará a las 20.30 y se transmitirá en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional General Urquiza, y a través de Diputados Radio www.hcder.gov.ar

Sobre Luis Gorelik

Director de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos desde 2010, cuando reemplazó al Mtro. Reinaldo Zemba, nació en La Plata (1963) Egresado de la Academia de Música Rubin de Jerusalén, Israel, donde estudió con MendiRodán. Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (2010-), Orquesta Nacional de Música Argentina (2016 – 2018), Orquesta Sinfónica de Salta (2007 – 2010), Orquesta Sinfónica de Concepción, Chile (2000 – 2007), AshdodChamberOrchestra, Israel (1993 – 1999) Haifa SYmphonyOrchestra (1991 – 1993) y Orquesta Filarmónica de Mendoza (1985 – 1988). Director invitado en Israel Philharmonic, IcelandicNationalSymphony, SlovenianPhilharmonic, OFUNAM, Teatro Colón, Sinfonía Nacional de Argentina, SerbianNational Opera, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Teatro Municipal de Sao Paulo, Teatro de Bellas Artes (MX), OSUSP (Brasil), Orquesta Nacional Claudio Santoro (Brasil), MacedonianPhilharmonic, Sinfónica de Venezuela, Sinfónica Nacional de Cuba, Filarmónica de Bogotá, Sinfónica Nacional de Colombia, Sinfónica del Estado de México, Sinfónica de Guanajuato, Opera Nacional de Eslovenia, Opera Báltica (Polonia), etc.