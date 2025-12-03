Crespo.- En la sesión del miércoles 26 de noviembre ingresó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza promovido desde el Departamento Ejecutivo, que dispone cambios y actualizaciones en la ordenanza tarifaria del Código Tributario Municipal. La norma es la Ordenanza Impositiva Anual de la Municipalidad, que se actualiza todos los años, para establecer tarifas y tasas del sistema tributario local.

Aumentos y costos

Se propone una corrección de las tasas y derechos del orden del 40%, para el ejercicio presupuestario 2026. En cambio, no se modifican alícuotas en su gran mayoría y ni las unidades de medida en los casos que las contienen.

Este incremento se justifica en varios indicadores inflacionarios que inciden sobre el funcionamiento de la Municipalidad: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC al 31 de octubre pasado sufrió una variación del 24,8%, acumulada en los primeros diez meses de 2025. Se estima que los índices restantes de noviembre y diciembre serán del 1,9% y 2% respectivamente, lo que arrojaría una inflación acumulada del 30% aproximadamente, para todo el año.

Según datos de la Oficina Municipal de Estadísticas, la canasta básica alimentaria en Crespo acumula un incremento hasta octubre del 21,2%, con variación interanual entre octubre 2023/octubre 2024 del 25%.

Los principales costos de funcionamiento de la Municipalidad sufrieron los siguientes aumentos: la variación interanual del sueldo bruto promedio de un empleado municipal (excluyendo funcionarios y concejales) a octubre de 2024 era del 25%; y la interanual 77%; combustibles aumentaron 38,95% interanual; energía eléctrica más del 116%.

En función de estos indicadores, se justifica el aumento de 40% para 2026.

Otros cambios propuestos

• Se reducen 25% las alícuotas de actividades referidas a Hincado de Pilotes, Cimentación y Otros Trabajos de Hormigón Armado (ítem 142), Ejecución y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Electrónicas (147), Venta al por Mayor de Flores y Plantas Naturales y Artificiales (229);

• Venta al por Mayor de Artículos de Uso Doméstico y Personal (231), Servicios Auxiliares a los Servicios de Seguros (350) sufren ajustes respecto a actividades de similares características;

• Se reducen 60% Servicios de Organización, Dirección y Gestión de Prácticas Deportivas y Explotación de Instalaciones (408), Promoción y Producción de Espectáculos Deportivos (409), y Servicios prestados por Profesionales y Técnicos para las Prácticas Deportivas (410);

• Al no haberse modificado los montos mínimos en los rubros Venta de Autos, Camionetas y Utilitarios Nuevos y Usados (Código 156 y 157) corresponde aplicar el ajuste correspondiente a ambos períodos. Se aumenta en una mayor proporción realizando un ajuste especial a Puntos de Venta y Parques de Diversiones y a Vendedores Ambulantes.

• Se eliminan diversos conceptos de cobro, siguiendo una decisión tomada el año anterior: Derechos en concepto de Publicidad y Propaganda, a folletos distribuidos dentro de los comercios y a publicidades orales y de stand en particular; Espectáculos públicos cinematográficos y al aire libre; Actuaciones Administrativas en varios ítems.

• Se eliminan también derechos de cobro sobre Instalaciones de compañías telefónicas, de electricidad entre otras; Permiso precario de Construcción; diferentes publicidades en letreros como ser las publicidades en estadios deportivos.

Desde el Ejecutivo se destaca que en estos dos años de gestión se han eliminado más de 40 tasas, “buscando simplificar el sistema tributario municipal, reduciendo de esta manera trámites y costos administrativos, en búsqueda de un mejor desarrollo local”, señalan los considerando del proyecto.

Tasa de alumbrado público

Se subraya que el cobro de la Tasa de Alumbrado Público se encuentra por debajo de lo exigido por el Gobierno Provincial, 13% como máximo, que pueden imponer los municipios. Crespo se encuentra “hace más de dos años en un monto menor”: para usuarios residenciales, 12%; y en los comercios, 7,5%, “lo que arroja un 45% menos de lo propuesto por el Gobierno Provincial”.

El proyecto de ordenanza de la tarifaria ingresó y pasó a estudio en comisión del HCD.