Victoria.- El tablero político y económico de Victoria suma un nuevo capítulo que formará parte de un debate en el Concejo Deliberante. En el marco de un escenario nacional y provincial donde la austeridad y el control del gasto público se transformaron en banderas cotidianas, la lupa local se posa ahora sobre la administración de los recursos de los victorienses.

La oposición unificada solicitó mediante la presentación de un pedido de informes, aclaración relacionada con la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026.

La encargada de canalizar institucionalmente este reclamo fue la concejal Bettina Zabala –contadora pública-, representante de la Unión Cívica Radical. Entrevistada por Paralelo32, la legisladora desmenuzó una realidad contable que, según su óptica, dista mucho de la previsibilidad que suele expresar el Departamento Ejecutivo Municipal.

Los firmantes –según la edil- no buscan la confrontación estéril sino arrojar luz sobre números que, en los papeles de la tesorería, simplemente no los convencen. El primer “semáforo rojo” que enciende la oposición está directamente relacionado con lo que técnicamente se denomina "deuda flotante".

Se trata de aquellos compromisos asumidos y no cancelados con proveedores durante el ejercicio 2025. Según detalló Zabala, el municipio arrastra un pasivo pendiente de 541 millones de pesos. Lo llamativo del caso —y lo que genera el recelo de los concejales— es que durante el mes de junio el casillero de pagos para este sector quedó completamente en cero.

"Había remanentes en las arcas públicas, es decir, el dinero estaba disponible. La pregunta que el Ejecutivo debe responder es a quién se le debe esa suma y por qué se decidió frezar los pagos en lugar de aliviar a los proveedores locales", fustigó la edil radical.

Sin embargo, el dato más cuestionado de la “auditoría” opositora radica en el funcionamiento de la Secretaría Legal y Técnica. Al cierre de la primera mitad del año, esta dependencia ya consumió prácticamente el 97% de la partida presupuestaria que se le había asignado para los doce meses de 2026. Para Zabala, esto no es producto de una emergencia, sino un error de cálculo cometido en diciembre pasado, cuando se aprobó el presupuesto. "Legal y Técnica utiliza fundamentalmente personal profesional. Hoy nos encontramos con que en julio la secretaría ya no tiene fondos”. “Van a tener que derivar fondos de bienes de capital o de la obra pública para cubrir ese bache. Están desvistiendo un santo para vestir a otro", graficó la dirigente.

La obra pública es, precisamente, otro de los puntos cuestionados en el informe. La concejal denunció llamativas oscilaciones en la liquidación de horas extras en el área de planeamiento. Mientras que en algunos meses las erogaciones son extremadamente altas. En mayo el registro marcó cero pesos y el municipio siguió funcionando normalmente. Lo contradictorio, según la denuncia, es que esas horas extras figuran asignadas a cuadrillas de infraestructura urbana, pero en la realidad cotidiana de Victoria las obras son limitadas.

En el plano previsional, la situación de la Caja de Jubilaciones Municipal trajo alivio, aunque con matices de alerta. A diferencia del rojo financiero crónico que asfixia a la caja de la provincia de Entre Ríos, el sistema local mantiene un equilibrio aparente, con retrasos que no superan el mes y medio. No obstante, Zabala advirtió que el margen es "muy finito" y que la proliferación de personal municipal contratado bajo la modalidad de monotributo atenta directamente contra la sustentabilidad del sistema a largo plazo, ya que estos trabajadores no realizan aportes a la caja local. "No podemos relajarnos; en economía, la distancia entre el equilibrio y el déficit estructural se cruza en un abrir y cerrar de ojos", sentenció.

Política

Finalmente, al ser consultada sobre el panorama político entrerriano, que incluye el posible adelantamiento de las elecciones provinciales para mediados de 2027 y la eliminación de las elecciones PASO, Zabala optó por una postura de estricta prudencia y sintonía con el humor social. Afirmó que la coalición entre la UCR, el PRO y los sectores apartidarios sigue trabajando de manera mancomunada, pero sería un error hablar de candidaturas en este contexto de crisis. "Faltan diez meses o un año para los comicios. La gente la está pasando mal y no quiere escucharnos hacer campaña proselitista hoy. El mejor modo de hacer política en este momento tan duro es que cada uno cumpla con responsabilidad el rol que la sociedad le asignó", concluyó. La pelota ahora está en el terreno del Ejecutivo, que deberá explicar si los números de Victoria gozan de equilibrio o surgen alertas

Adelanto de la repuesta

Al respecto Paralelo32 consultó a Nicolas Mathieu, Secretario de Hacienda municipal, quien respondió que estaba elaborando la repuesta al pedido de los ediles de la oposición. Relativizó varios de los puntos, especialmente la deuda flotante, que tiene vaivenes propios que se adaptan a los ingresos y progresivamente se van cumpliendo los compromisos, explicó.

El Presupuesto 2026 asciende a 30.635.067.293 pesos

, dijo el funcionario y aseguró que no hay problemas ni desfases en las finanzas municipales. Aunque no quiso adelantar más, prometió hacernos llegar una copia de la contestación a los ediles de la oposición, adjuntando la ejecución presupuestaria a la fecha.