Nogoyá.– Lo que fue celebrado meses atrás como un avance significativo en materia de derechos y salud pública, hoy se encuentra en el centro de reclamos reiterados ante la falta de cumplimiento de ordenanzas. El bloque de concejales opositor "Más Para Nogoyá" denunció formalmente que la Ordenanza N° 1465, que obliga a garantizar opciones de menú apto para celíacos en eventos masivos, no se cumplió de manera efectiva durante las noches de los Carnavales.

La normativa en cuestión, aprobada oportunamente por unanimidad, establece que todo organizador de eventos con oferta gastronómica en la ciudad, debe contar obligatoriamente con opciones libres de gluten (sin trigo, avena, cebada y centeno). Sin embargo, según la oposición, esta premisa de inclusión fue omitida en el predio del corso, afectando el derecho de consumo de quienes padecen esta condición.

Desde el bloque opositor enviaron notas dirigidas tanto a la Presidencia del Concejo Deliberante como al Presidente Municipal exigiendo explicaciones. "Cuando una ordenanza no se cumple, no es un detalle: es una deuda con la inclusión", sostuvieron a través de un comunicado. Los ediles remarcaron que el Estado debe ser el primero en dar el ejemplo al cumplir las normas que él mismo sanciona, solicitando que se identifiquen responsables y se tomen medidas para evitar que la situación se repita en futuros eventos masivos.

Cabe recordar que, al momento de su aprobación, la concejal Guillermina López había fundamentado el proyecto resaltando que el 80% de los celíacos ve limitada su vida social por la falta de opciones seguras. En aquella oportunidad, la edil subrayó que muchos vecinos optan por llevar su propia comida, desde la casa, o directamente no asistir a eventos públicos para evitar situaciones de incomodidad o discriminación.