Actualmente, se ejecutan tareas de colocación de la base asfáltica, una etapa clave previa a la instalación del tartán, el material sintético que permitirá contar con una pista de alto rendimiento apta para competencias nacionales e internacionales.

La obra implica una inversión de 2.680 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos provinciales, y forma parte del proyecto integral de modernización del predio.

Durante la recorrida, Colello destacó el impacto de la obra: "Este ruido de máquinas nos pone contentos porque significa que la provincia está en marcha. Es una obra emblemática para Paraná, que nos permite estar en igualdad de condiciones con otras regiones y que amplía la capacidad formativa para los jóvenes".

En ese sentido, subrayó el rol del Estado en el desarrollo deportivo: "El deporte se convierte en profesional gracias a la infraestructura y a la decisión del Estado. Nosotros somos facilitadores del potencial que tienen los deportistas entrerrianos, promoviendo valores como el esfuerzo, el compañerismo y la vida sana".

Por su parte, Jacob remarcó el avance sostenido de los trabajos: "Recibimos esta obra con un 51 por ciento de ejecución y hoy ya supera el 71 por ciento. A pesar de las restricciones financieras, hemos sostenido el ritmo, cumpliendo con el objetivo de finalizar las obras que se inician".

Además, detalló que "la finalización está prevista para fines de año, con la colocación del tartán que permitirá convertirla en una pista de alto rendimiento y posicionar a Paraná como sede de competencias internacionales".

La nueva pista contará con seis carriles y permitirá la práctica de más de 15 disciplinas atléticas, como carreras, saltos y lanzamientos. La intervención abarca una superficie total de 17.360 metros cuadrados e incluye la construcción de correderas para salto en largo y en alto, además de plataformas para lanzamiento de disco y martillo.

Asimismo, se realizan trabajos complementarios para mejorar la accesibilidad en todo el predio, con la reubicación de tribunas y circuitos peatonales. La obra está a cargo de la UTE conformada por las empresas Szczech SA y L&C Construcciones SA.

En paralelo, ya se concretó la modernización del gimnasio cubierto del parque, incorporando un nuevo grupo sanitario, gradas y un piso deportivo de madera, lo que permitirá el desarrollo de disciplinas como vóley, básquet y handball en condiciones óptimas para competencias de alto nivel.

Con esta intervención, el gobierno provincial busca fortalecer la infraestructura deportiva y consolidar a Paraná como un polo de desarrollo atlético para toda la región.