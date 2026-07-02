Nissan Argentina lanzó oficialmente la nueva generación del Nissan Kicks, uno de los SUV más exitosos de la marca, que desembarcó en el país con un rediseño integral, importantes mejoras en seguridad, mayor confort y un completo paquete tecnológico pensado para quienes buscan un vehículo moderno tanto para la ciudad como para los viajes.

El modelo, fabricado en el complejo industrial de Resende (Brasil) sobre la nueva plataforma CMF-B High Performance, presenta una imagen mucho más robusta y deportiva, acompañada por un crecimiento en sus dimensiones que se traduce en un habitáculo más amplio y funcional.

Más espacio y mayor confort

A simple vista, el nuevo Kicks se distingue por su renovado frente con líneas geométricas, iluminación Full LED y una silueta más atlética. En las versiones más equipadas incorpora llantas de hasta 19 pulgadas, techo panorámico y detalles que le otorgan una presencia más sofisticada.

Puertas adentro, el crecimiento de la distancia entre ejes mejora notablemente el espacio disponible para los ocupantes traseros, mientras que el baúl aumenta su capacidad hasta los 470 litros, incorporando además el sistema Flexible Board, que facilita la organización del equipaje.

Toda la gama incluye los reconocidos asientos Zero Gravity, desarrollados a partir de estudios de la NASA para reducir la fatiga durante los viajes largos, además de múltiples espacios portaobjetos, puertos USB-C delanteros y traseros, cargador inalámbrico (según versión) y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Tecnología al servicio del conductor

Uno de los aspectos donde más evolucionó el nuevo Kicks es en el apartado tecnológico.

Las versiones más completas incorporan un tablero digital y una pantalla multimedia integrados que, en conjunto, alcanzan las 24,6 pulgadas, permitiendo personalizar perfiles de usuario con configuraciones de audio, brillo y visualización.

La versión Exclusive suma además un sistema de sonido Bose Personal Plus, con diez parlantes y altavoces incorporados en los apoyacabezas delanteros, ofreciendo una experiencia de audio envolvente.

También incorpora funciones como el arranque remoto del motor y del aire acondicionado, una característica especialmente útil para climatizar el vehículo antes de iniciar un viaje.

Un salto importante en seguridad

La nueva generación del Kicks incorpora el paquete Nissan Safety Shield, que reúne hasta 23 asistencias a la conducción, entre ellas:

Cámara de visión 360° con detección de movimiento.

Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones.

Alerta de tráfico cruzado trasero.

Monitor de punto ciego con intervención.

Asistente de mantenimiento y centrado de carril.

Control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go.

Seis airbags.

Frenos a disco en las cuatro ruedas.

Control de presión de neumáticos.

Alerta de fatiga del conductor.

Como principal novedad, por primera vez un Nissan producido en Sudamérica incorpora el sistema ProPILOT, una asistencia semiautónoma de nivel 2 que ayuda a mantener el vehículo centrado en el carril y regula automáticamente la velocidad de acuerdo con el tránsito.

Otro detalle innovador es el sistema que alerta al conductor si detecta que podría haber quedado un objeto o una mascota en el asiento trasero al finalizar el recorrido.

Motor turbo y nueva transmisión

Debajo del capó, el nuevo Kicks incorpora un motor naftero 1.0 turbo de inyección directa, que desarrolla 120 caballos de fuerza y 200 Nm de torque.

El impulsor trabaja asociado a una transmisión automática DCT de doble embrague bañada en aceite, que ofrece cambios más rápidos y suaves. También incorpora levas al volante para un manejo más deportivo, el nuevo selector electrónico e-Shifter y freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold.

Ya disponible en la región

Con este lanzamiento, Nissan busca posicionar al Kicks como una de las propuestas más competitivas del segmento de los SUV compactos, combinando diseño, eficiencia, seguridad y tecnología.

La nueva generación ya puede encontrarse en la red oficial de concesionarios Nissan del país, incluido Folmer, donde los interesados pueden conocer las diferentes versiones disponibles y solicitar información sobre equipamiento, financiación y planes de compra.