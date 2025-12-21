La reunión se llevó a cabo el último viernes en el Salón Azul del Palacio Municipal y marcó el primer encuentro institucional de la nueva conducción del CDCI con autoridades locales. Garbino, quien asumió el cargo días atrás y se convirtió en la primera mujer en presidir la institución en sus más de 125 años de historia, estuvo acompañada por los miembros de la comisión directiva Rubén Cabrera, Adolfo Solari y Fernando Zubillaga.

Por parte del Ejecutivo municipal participaron el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; la responsable del área de Rentas, Delfina Peñalva; la directora de Habilitaciones, Diana Visconti; además de concejales del oficialismo y otros funcionarios.

Tras las presentaciones formales, se abordaron las principales temáticas planteadas por la comisión directiva del CDCI. En primer término, se analizaron las problemáticas vinculadas a los trámites de habilitaciones comerciales y a los procesos de inspección. En ese marco, se intercambiaron ideas y propuestas con las distintas áreas municipales, con el objetivo de evaluar posibles acciones conjuntas que permitan agilizar y mejorar estos procedimientos.

Otro de los ejes centrales del encuentro fue la preocupación del sector comercial por la venta de mercadería en condiciones irregulares y el ejercicio ilegal del comercio. Al respecto, se dialogó sobre la necesidad de articular acciones coordinadas con otras áreas del Estado, tanto a nivel provincial como nacional, para combatir estas prácticas que afectan directamente la competitividad de los comercios formalmente establecidos.

Finalmente, las partes coincidieron en la importancia de sostener un espacio de diálogo permanente y acordaron establecer un marco de trabajo conjunto para desarrollar y abordar las principales prioridades del sector durante el año 2026. El objetivo es fortalecer la relación entre la entidad gremial empresaria y el Gobierno local, promoviendo el desarrollo comercial e industrial de la ciudad.