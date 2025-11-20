Este sábado 22, desde las 19, Juego de Birras realizará una nueva edición de la NovemberFest, un evento que combina música en vivo, gastronomía, cerveza artesanal y actividades recreativas para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

Marcos Alem, organizador y responsable del local, explicó en diálogo con FM Boing y Paralelo 32 que esta será la segunda edición del evento, luego de que la programación original debiera reacomodarse por las elecciones nacionales. “El año pasado hicimos un Oktoberfest tradicional. Este año queríamos repetir la propuesta, pero al mover la fecha terminamos en noviembre y decidimos reformularla como NovemberFest”, afirmó.

Música en vivo y DJ invitados

El escenario contará con una grilla variada de artistas. Actuarán Sofía Morales, cantante crespense; Te Re Suena, banda de cumbia de Aranguren; y Lustige Musikanten, agrupación de música alemana de San Jerónimo Norte.

La noche continuará con DJ locales y de la ciudad de Ramírez, que mantendrán la pista activa con música bailable.

Cerveza artesanal y propuestas gastronómicas

El evento ofrecerá una amplia selección de cervezas: la línea habitual de Juego de Birras y estilos especiales elaborados especialmente para la fecha, incluyendo variedades alemanas clásicas. Además, dos cervecerías invitadas se sumarán con productos propios. En total habrá 12 canillas disponibles.

La gastronomía acompañará con propuestas variadas para maridar con los distintos estilos de cerveza.

Competencia oficial de avioncitos de papel

Una de las actividades más llamativas de esta edición será la primera competencia oficial de avioncitos de papel, con inscripción gratuita. El ganador se llevará como premio una chopera, lo que convirtió a la propuesta en uno de los principales atractivos del evento.

“Queríamos sumar algo divertido y participativo. El que haya tenido habilidad en la escuela va a poder demostrarla ahora”, comentó Marcos entre risas.

Un evento para toda la familia

La calle Estrada será cortada durante la jornada para garantizar comodidad y seguridad. El encuentro está planteado como un evento abierto y familiar, con entrada libre y gratuita, pensado para vecinos de Crespo y localidades cercanas.

“Queremos que la gente disfrute, baile y pase un buen momento. Cerramos un año intenso de trabajo y qué mejor que celebrarlo con un evento así”, expresó el organizador.

La invitación queda abierta para este sábado desde las 19 en la tradicional esquina de Juego de Birras, donde música, gastronomía y cerveza artesanal se combinarán para una nueva edición de la NovemberFest.